大学入試にあたり、高校生の7割以上が「勝負飯（めし）」を食べて臨みたいと回答。実際に食べたいのは「自分が好きなもの」が最も多く、カツやおむすびのような「ゲン担ぎ」にこだわるのは3割にとどまった。

リクルートの進学情報メディア「スタディサプリ進路」が高校生を対象に行った大学受験など重要な試験に臨む際の「勝負飯」の調査によると、「勝負飯と聞いて思い浮かぶ」のは圧倒的に「カツ」。複数回答可の質問に、81.8％を集めて1位に輝いた。

調査は2021年11月、全国の高校生男女500人を対象にインターネットで実施。「思い浮かぶもの」の2位は「おむすび（縁を結ぶ）」（11.2％）で、以下、「タイ（めでたい）」（10.8％）、「納豆（粘り勝ち）」（10.6％）、「ラーメン」（7％）、「すき焼き」（6.6％）などの順となった。

現役高校生が思い浮かぶ「勝負飯」ランキング（％）

1 カツ（勝負に勝つ） 81.8 2 おむすび（縁を結ぶ） 11.2 3 タイ（めでたい） 10.8 4 納豆（粘り勝ち） 10.6 5 ラーメン 7.0 6 すき焼き 6.6 7 カツオ（勝つ） 5.4 8 ウインナー（WINNER・勝者） 5.2 9 力うどん（餅の粘り） 4.8 10 鍋 3.4

（「スタディサプリ進路」の2021年調査より）

「勝負飯を選ぶ基準」を尋ねる質問では、「とにかく自分が好きなもの」が40.8％と最も多く、次いで、カツやおむすびのような「験担ぎ・縁起物」（32.2％）、「体に良いもの」（27.0％）の順となった。

また、「勝負飯を食べたことはあるか」との質問では、「ある」が63.0％と最も多く、以下、「勝負飯を知っているが食べたことはない」（34.4％）、「存在を知らなかった」（2.6％）で、勝負飯の存在自体はほとんどの回答者に認知されていた。「勝負飯を食べたいと思うか」との質問には、74.0％が「思う」と答えた。

大学入試については、約30年続いたセンター試験が2020年1月を最後に廃止され、翌21年1月からは新たに「大学入学共通テスト」が導入された。独立行政法人・大学入試センターの公式ホームページによると、21年の共通テストの受験者数は48万4114人で、最後のセンター試験より約4万3000人減った。22年1月実施の共通テストの志願者数は、前年度比4878人減の53万367人だった。

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