将棋の藤井聡太七冠（23）＝棋王・王将・竜王・王位・棋聖・名人・王座＝が10月28日、王座戦で挑戦者の伊藤匠叡王（23）にシリーズ2勝3敗で敗れた。2023年10月、将棋界初となる八大タイトル全冠制覇を達成した藤井王座だったが、タイトル防衛はならず、「六冠」となった。伊藤叡王は昨年に続いて藤井七冠を破り、歴代3番目の年少記録で二冠王となった。複数のタイトルを獲得した棋士たちの偉業を振り返る。

将棋界には現在、8つのタイトル（竜王・名人・王位・王座・棋王・王将・棋聖・叡王）がある。2023年11月10日に藤井聡太八冠が誕生し、全冠独占の偉業を達成。羽生善治九段は7タイトル時代（叡王戦は2017年度からタイトル戦）の1996年に七冠を達成している。

八冠

（1）藤井聡太（名人、棋王、王将、竜王、王位、叡王、棋聖、王座）

達成日：2023年10月11日（21歳2カ月）

七冠

（1）羽生善治（竜王・名人・王位・王座・棋王・王将・棋聖）

達成日：1996年2月14日（25歳4カ月）

＊2017年までは、タイトルが7つ（叡王を除く）だったため、全タイトルを制覇した。現在、タイトルは保持していないが、タイトル戦で連続または通算して既定数を獲得した棋士に与えられる永世称号を7大タイトルで獲得し、史上初の「永世七冠」の資格を持った。永世称号は原則として、引退後に名乗る。

（2）藤井聡太（名人、棋王、王将、竜王、王位、叡王、棋聖）

達成日：2023年6月1日（20歳10カ月）

（3）藤井聡太（名人、棋王、王将、竜王、王位、棋聖、王座）

達成日：2024年6月20日（21歳11カ月）

六冠

（1）羽生善治（竜王、名人、王位、王座、棋王、棋聖）

達成日：1994年12月9日（24歳2カ月）

（2）藤井聡太（棋王、王将、竜王、王位、叡王、棋聖）

達成日：2023年3月19日（20歳8カ月）

五冠

（1）大山康晴（名人、十段、王将、王位、棋聖）＝故人

達成日：1963年2月2日（39歳10カ月）

（2）中原誠（名人、十段、王位、王座、棋聖）＝引退

達成日：1978年2月6日（30歳5カ月）

（3）羽生善治（竜王、王位、王座、棋王、棋聖）

達成日：1993年8月18日（22歳10カ月）

（4）藤井聡太（王将、竜王、王位、叡王、棋聖）

達成日：2022年2月12日（19歳6カ月）

四冠

（1）大山康晴（王将、九段、名人、王位）＝故人

達成日：1960年9月20日（37歳6カ月）

（2）中原誠（十段、名人、王将、王位）＝引退

達成日：1973年9月5日（26歳0カ月）

（3）米長邦雄（棋王、王将、棋聖、十段）＝故人

達成日：1985年1月8日（41歳6カ月）

（4）谷川浩司（王位、竜王、棋聖、王将）

達成日：1992年2月28日（29歳10カ月）

（5）羽生善治（棋王、王座、竜王、棋聖）

達成日：1993年7月19日（22歳9カ月）

（6）藤井聡太（竜王、王位、叡王、棋聖）

達成日：2021年11月13日（19歳3カ月）

三冠

（1）升田幸三（王将、九段、名人）＝故人

達成日：1957年7月11日（39歳3カ月）

（2）大山康晴（王将、九段、名人）＝故人

達成日：1959年6月12日（36歳2カ月）

（3）中原誠（十段、棋聖、名人）＝引退

達成日：1972年6月8日（24歳9カ月）

（4）米長邦雄（棋王、王将、棋聖）＝故人

達成日：1984年1月23日（40歳7カ月）

（5）谷川浩司（王位、棋王、名人）

達成日：1988年6月14日（26歳2カ月）

（6）羽生善治（棋王、王座、竜王）

達成日：1993年1月6日（22歳3カ月）

（7）森内俊之（竜王、王将、名人）

達成日：2004年6月11日（33歳8カ月）

（8）渡辺明（竜王、王将、棋王）

達成日：2013年3月24日（28歳11カ月）

（9）豊島将之（棋聖、王位、名人）

達成日：2019年5月17日（29歳0カ月）

（10）藤井聡太（棋聖、王位、叡王）

達成日：2021年9月13日（19歳1カ月）

バナー写真：将棋の王座戦5番勝負第5局を終え、感想戦を行う伊藤匠二冠（手前左）と藤井聡太六冠（同右）＝10月28日午後、甲府市（時事）