2021年の日本の平均気温は平年値（2020年までの30年平均）を0.61度上回り、1898年の調査開始以降で3番目に高い水準となった。

気象庁がこのほど、「2021年の日本の天候まとめ」として発表した。日本の年平均気温は、都市化の影響の少ない全国15地点のデータを基に算出しており、過去最高は前年の20年。2番目は19年で、近年の温暖化傾向が顕著になっている。

全国153地点の観測データに基づく21年の地域別の年平均気温は、北日本が（北海道、東北）が0.8度、東日本が0.7度、西日本が0.6度、沖縄・奄美が0.4度、平年よりも高かった。

同庁のまとめによる21年の世界の平均気温（陸地の地表付近の気温と海面水温の平均）も平年値より0.22度高く、1891年の統計開始以降で6番目に高い値となった。

一方、全国51地点のデータを基にした年間の降水量は、8月に本州付近に前線が停滞したため、東、西日本を中心に大雨となった地域が多かったこともあり、平均で平年値より213.4ミリ多かった。

地域別の降水量をみると、北日本が6％、東日本が13％、西日本が15％、それぞれ平年より多かった。沖縄・奄美は平年より4％少なかった。

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