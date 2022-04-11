農林水産省が「2021年度食生活・ライフスタイル調査」で全国30人の1週間の食事の実態を詳しく分析。主食は「米食」が4割強で最も多く、食事自体の食料自給率は平均40％だった。

同調査は2020年度に始まり、今回で2回目。「定量調査」と「写真調査」の2種類の調査があり、写真調査では年代・男女別・居住エリアの偏りがないように選んだ30人について、21年11月から12月にかけての1週間の食事を撮影するなどして分析した。

それによると、全630食（30人×3食×7日間）のうち、米食の割合が41.1％と最も多く、次いでパン食18.7％、麺類14.1％、「その他」（おかずのみや、フルーツやお菓子主体の食事）10.3％だった。男女別では、男性は比較的パン食、麺類が多く、女性は米食が多い傾向があった。

食事別では、朝食はパン食が34.3％と最も多く、米食と「その他」がそれぞれ16.2％。また31.9％が「食事なし」だった。昼食は米食36.7％、麺類28.6％、パン食17.1％の順。夕食は米食が70.5％と圧倒的に多く。麺類は12.4％、「その他」10.0％、パン食4.8％だった。

30人の調査対象者全員の7日間の食事について食料自給率をはじき出したところ、平均値は40％。前年（37％）を3ポイント上回った。男女別では男性41％、女性39％。年齢別では15-34歳が40％、35-54歳が39％、55-74歳が41％だった。

バナー写真：PIXTA