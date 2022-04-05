新型コロナウイルスの世界的な流行はなかなか収束の見通しが立たないが、そんな中でも、技術開発に停滞はなかった。欧州特許庁への出願数は18万8600件と過去最高を記録した。国別で、日本は米国、ドイツに次いで3位だったが、出願数は前年比1.2%の微減となった。

欧州特許庁（EPO）が公表した「2021年特許レポート」によると、EPOへの世界全体の出願件数は前年比4.5%増の18万8600件で、過去最多を記録した。

日本は国別で米国、ドイツに次ぐ世界第3位を堅持したものの、前年比1.2%減の2万1681件と、3年連続のマイナス。全体出願数に占める割合は11%だった。日本の主要技術別出願数は、「電気機械・装置・エネルギー」が1830件、「デジタルコミュニケーション」が1417件、「輸送」1379件だった。

EPOは、「日本企業は成熟した産業に強い一方で、EPO全体の出願数伸長の主因となったデジタル技術やヘルスケア技術部門においては、出願活動が他と比べて控えめだった」と分析している。

2021年 EPOへの国別特許出願件数

国名 出願件数（前年比） 米国 46,533（5.2%） ドイツ 25,969（0.3%） 日本 21,681（▲1.2％） 中国 16,665（24.0%） フランス 10,537（▲0.7%） 韓国 9,394（3.4%） スイス 8,442（3.9％） オランダ 6,581（3.1%） 英国 5,627（▲1.2%） スウェーデン 4,954（12.0%）

出所 : 欧州特許庁

日本の出願企業別では、ソニーが6年連続で1位となった。ソニーは2018年11位、19年9位、20年と21年は8位と世界全体の中でも存在感が高まっている。

EPOへの日本からのトップ10出願企業

企業名 出願件数 ソニー 1465 パナソニック 781 日立 774 キヤノン 565 三菱電機 540 富士フイルム 512 NTTドコモ 461 トヨタ自動車 385 ダイキン 375 東芝 348

出所 : 欧州特許庁

EPOへのグローバルトップ10出願企業

企業名 出願件数 ファーウェイ（中国） 3,544 サムスン（韓国） 2,439 LG（韓国） 2,422 エリクソン（スウェーデン） 1,884 シーメンス（ドイツ） 1,720 レイセオン・テクノロジーズ（米国） 1,623 クアルコム（米国） 1,534 ソニー 1,465 フィリップス（オランダ） 1,311 ボッシュ（ドイツ） 1,289

出所 : 欧州特許庁

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