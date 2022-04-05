新型コロナウイルスの世界的な流行はなかなか収束の見通しが立たないが、そんな中でも、技術開発に停滞はなかった。欧州特許庁への出願数は18万8600件と過去最高を記録した。国別で、日本は米国、ドイツに次いで3位だったが、出願数は前年比1.2%の微減となった。
欧州特許庁（EPO）が公表した「2021年特許レポート」によると、EPOへの世界全体の出願件数は前年比4.5%増の18万8600件で、過去最多を記録した。
日本は国別で米国、ドイツに次ぐ世界第3位を堅持したものの、前年比1.2%減の2万1681件と、3年連続のマイナス。全体出願数に占める割合は11%だった。日本の主要技術別出願数は、「電気機械・装置・エネルギー」が1830件、「デジタルコミュニケーション」が1417件、「輸送」1379件だった。
EPOは、「日本企業は成熟した産業に強い一方で、EPO全体の出願数伸長の主因となったデジタル技術やヘルスケア技術部門においては、出願活動が他と比べて控えめだった」と分析している。
2021年 EPOへの国別特許出願件数
|国名
|出願件数（前年比）
|米国
|46,533（5.2%）
|ドイツ
|25,969（0.3%）
|日本
|21,681（▲1.2％）
|中国
|16,665（24.0%）
|フランス
|10,537（▲0.7%）
|韓国
|9,394（3.4%）
|スイス
|8,442（3.9％）
|オランダ
|6,581（3.1%）
|英国
|5,627（▲1.2%）
|スウェーデン
|4,954（12.0%）
出所 : 欧州特許庁
日本の出願企業別では、ソニーが6年連続で1位となった。ソニーは2018年11位、19年9位、20年と21年は8位と世界全体の中でも存在感が高まっている。
EPOへの日本からのトップ10出願企業
|企業名
|出願件数
|ソニー
|1465
|パナソニック
|781
|日立
|774
|キヤノン
|565
|三菱電機
|540
|富士フイルム
|512
|NTTドコモ
|461
|トヨタ自動車
|385
|ダイキン
|375
|東芝
|348
出所 : 欧州特許庁
EPOへのグローバルトップ10出願企業
|企業名
|出願件数
|ファーウェイ（中国）
|3,544
|サムスン（韓国）
|2,439
|LG（韓国）
|2,422
|エリクソン（スウェーデン）
|1,884
|シーメンス（ドイツ）
|1,720
|レイセオン・テクノロジーズ（米国）
|1,623
|クアルコム（米国）
|1,534
|ソニー
|1,465
|フィリップス（オランダ）
|1,311
|ボッシュ（ドイツ）
|1,289
出所 : 欧州特許庁
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