佐々木朗希投手（千葉ロッテ）の完全試合達成で、一気に注目が高まった今シーズンの日本のプロ野球。昨季は1試合平均の入場者が9100人にとどまったが、2022年は3年ぶりに入場制限を設けず、3月25日に開幕した。

佐々木投手が日本記録となる13連続奪三振に加え、完全試合の快挙を達成した4月10日の対オリックス戦。春爛漫の日曜日デーゲームということもあり、千葉市のZOZOマリンスタジアムには2万2000人を超える観客が詰めかけた。この日、セ・リーグの2試合はともに3万人台の観客を集めるなど、日常の球場風景が戻りつつある。

日本野球機構（NPB）によると、近年のプロ野球の観客入場者は堅調に推移し、新型コロナウイスス感染拡大前の2019年シーズンは、1試合当たり3万929人を記録。ところが6月19日にようやく無観客試合で開幕した20年は6699人に落ち込み、21年も9138人にとどまった。

歴史をさかのぼると、セ・リーグで最も1試合当たりの観客入場数が多かったのは1992年の3万5309人。この年は巨人、阪神、ヤクルトの3チームが激しい優勝争いを繰り広げ、野村克也監督率いるヤクルトがペナントレースを制した。セ・リーグは2005年から14年まで入場者2万人台が続いたが、15年に3万人台に戻し、19年までは順調に入場者数を増やした。

パ・リーグは、1988年に1試合当たり入場者が2万人を超え、2004年には2万6800人を記録。この年の「プロ野球再編問題」で05年に東北楽天イーグルスが誕生し、一時入場者数が減ったものの、徐々に盛り返して19年には過去最高の2万7203人を記録した。

球団別にみると、セ・リーグは巨人と阪神、パ・リーグでは福岡ソフトバンクが多くの観客を集める人気チームとなっている。

球団別の1試合平均入場者数

【セ・リーグ】

2021年 2019年 巨人 11286 42643 阪神 10555 42935 中日 8363 31741 横浜DeNA 10223 31716 広島 13560 31319 東京ヤクルト 9379 27543

【パ・リーグ】

2021年 2019年 福岡ソフトバンク 6508 36891 千葉ロッテ 8798 23463 埼玉西武 8737 25299 東北楽天 8545 25659 北海道日本ハム 7673 27368 オリックス 5994 24423

日本野球機構調べ、チームの順番は2020年順位による

バナー写真：完全試合を達成し、喜ぶロッテの佐々木朗希投手＝2022年4月10日、千葉・ZOZOマリンスタジアム（時事）