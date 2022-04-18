佐々木朗希投手（千葉ロッテ）の完全試合達成で、一気に注目が高まった今シーズンの日本のプロ野球。昨季は1試合平均の入場者が9100人にとどまったが、2022年は3年ぶりに入場制限を設けず、3月25日に開幕した。
佐々木投手が日本記録となる13連続奪三振に加え、完全試合の快挙を達成した4月10日の対オリックス戦。春爛漫の日曜日デーゲームということもあり、千葉市のZOZOマリンスタジアムには2万2000人を超える観客が詰めかけた。この日、セ・リーグの2試合はともに3万人台の観客を集めるなど、日常の球場風景が戻りつつある。
日本野球機構（NPB）によると、近年のプロ野球の観客入場者は堅調に推移し、新型コロナウイスス感染拡大前の2019年シーズンは、1試合当たり3万929人を記録。ところが6月19日にようやく無観客試合で開幕した20年は6699人に落ち込み、21年も9138人にとどまった。
歴史をさかのぼると、セ・リーグで最も1試合当たりの観客入場数が多かったのは1992年の3万5309人。この年は巨人、阪神、ヤクルトの3チームが激しい優勝争いを繰り広げ、野村克也監督率いるヤクルトがペナントレースを制した。セ・リーグは2005年から14年まで入場者2万人台が続いたが、15年に3万人台に戻し、19年までは順調に入場者数を増やした。
パ・リーグは、1988年に1試合当たり入場者が2万人を超え、2004年には2万6800人を記録。この年の「プロ野球再編問題」で05年に東北楽天イーグルスが誕生し、一時入場者数が減ったものの、徐々に盛り返して19年には過去最高の2万7203人を記録した。
球団別にみると、セ・リーグは巨人と阪神、パ・リーグでは福岡ソフトバンクが多くの観客を集める人気チームとなっている。
球団別の1試合平均入場者数
【セ・リーグ】
|2021年
|2019年
|巨人
|11286
|42643
|阪神
|10555
|42935
|中日
|8363
|31741
|横浜DeNA
|10223
|31716
|広島
|13560
|31319
|東京ヤクルト
|9379
|27543
【パ・リーグ】
|2021年
|2019年
|福岡ソフトバンク
|6508
|36891
|千葉ロッテ
|8798
|23463
|埼玉西武
|8737
|25299
|東北楽天
|8545
|25659
|北海道日本ハム
|7673
|27368
|オリックス
|5994
|24423
日本野球機構調べ、チームの順番は2020年順位による
バナー写真：完全試合を達成し、喜ぶロッテの佐々木朗希投手＝2022年4月10日、千葉・ZOZOマリンスタジアム（時事）