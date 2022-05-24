政府が目標としていた中3で英検3級、高3で準2級相当以上の英語力を達成できた人は50%未満だった。グローバル人材の育成は容易ではない。
文部科学省の「英語教育実施状況調査」で、国際的な語学力基準「CEFR」A1レベル（英検3級）相当以上の英語力を持つ中学3年生の割合は47.0%、A2レベル（英検準2級）相当以上の高校3年生は46.1％だった。19年度調査と比べて中3が3.0ポイント、高3は2.5ポイント上昇したが、グローバル人材を育成のため政府が目標とした50%には届かなかった。
調査は2021年12月全国の全公立中学・高校の3年生を対象に実施した。2020年度は新型コロナウイルス感染症の拡大で調査を中止した。
中3は10都府県10政令市で目標の50%をクリア。さいたま市と福井県は85%を超えて突出して高かった。最下位の佐賀県31.9%とさいたま市とでは54.4ポイントもの差があった。
高3は都道府県別のみで、50％を超えたのは、秋田、東京、神奈川、富山、福井、静岡、兵庫、奈良の８都県。一方、福島、茨城、宮崎、鹿児島の4県は30％台だった。
英語力の目標を達成した割合が高い自治体トップ5
|中学（都道府県＋政令市）
|高校（都道府県）
|さいたま市
|86.3%
|福井県
|59.6%
|福井県
|85.8%
|富山県
|59.3%
|福岡市
|66.0%
|静岡県
|54.4%
|群馬県
|60.9%
|秋田県
|53.7%
|石川県
|56.3%
|兵庫県
|53.1%
出所 : 文部科学省
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