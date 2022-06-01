今や、音楽はスマホで、いつでも何度でも繰り返し聴く時代に。21年度の音楽著作権料徴収額の約3分の1をサブスクや動画配信などの「インタラクティブ配信」が占めた。

日本音楽著作権協会（JASRAC）の、2021年度の音楽著作権収入（使用料）は、前年度比3.6％増の1167.3億円だった。2019年に次ぐ過去2番目の水準。

主なジャンル別では、定額制の音楽配信（サブスクリプション）やYouTubeなど「インタラクティブ配信」が前年度16.0%増の374.5億円と全体をけん引。インタラクティブ配信は2015年度頃から増加傾向にあったが、コロナ禍以降、社会全体のデジタル化・オンライン化が追い風となり、サブスクや動画配信の利用が増加している。

コンサートやカラオケなどの「演奏」は4.8%増の161.5億円とわずかに回復したが、コロナ禍前の水準には到底、及ばない。「放送」も6.7%減の279.8億円と伸び悩んだ。

21年度にJASRACからの著作物使用料の分配額が最も多かった作品は、20年度と同じくテレビアニメ「鬼滅の刃」の主題歌で、LiSAさんが歌う『紅蓮華（ぐれんげ）』だった。2位は「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」の主題歌『炎』。8位にはテレビアニメ「呪術廻戦」主題歌の『廻廻奇譚』が入った。

著作権料の分配額TOP10（国内作品）

作品名 アーティスト 1 紅蓮華 LiSA 2 炎 LiSA 3 ドライフラワー 優里 4 UFO ピンク・レディー 5 Pretender Official髭男dism 6 夜に駆ける YOASOBI 7 裸の心 あいみょん 8 廻廻奇譚 Eve 9 怪物 YOASOBI 10 天才バカボン アイドル・フォー

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