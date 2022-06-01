今や、音楽はスマホで、いつでも何度でも繰り返し聴く時代に。21年度の音楽著作権料徴収額の約3分の1をサブスクや動画配信などの「インタラクティブ配信」が占めた。
日本音楽著作権協会（JASRAC）の、2021年度の音楽著作権収入（使用料）は、前年度比3.6％増の1167.3億円だった。2019年に次ぐ過去2番目の水準。
主なジャンル別では、定額制の音楽配信（サブスクリプション）やYouTubeなど「インタラクティブ配信」が前年度16.0%増の374.5億円と全体をけん引。インタラクティブ配信は2015年度頃から増加傾向にあったが、コロナ禍以降、社会全体のデジタル化・オンライン化が追い風となり、サブスクや動画配信の利用が増加している。
コンサートやカラオケなどの「演奏」は4.8%増の161.5億円とわずかに回復したが、コロナ禍前の水準には到底、及ばない。「放送」も6.7%減の279.8億円と伸び悩んだ。
21年度にJASRACからの著作物使用料の分配額が最も多かった作品は、20年度と同じくテレビアニメ「鬼滅の刃」の主題歌で、LiSAさんが歌う『紅蓮華（ぐれんげ）』だった。2位は「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」の主題歌『炎』。8位にはテレビアニメ「呪術廻戦」主題歌の『廻廻奇譚』が入った。
著作権料の分配額TOP10（国内作品）
|作品名
|アーティスト
|1
|紅蓮華
|LiSA
|2
|炎
|LiSA
|3
|ドライフラワー
|優里
|4
|UFO
|ピンク・レディー
|5
|Pretender
|Official髭男dism
|6
|夜に駆ける
|YOASOBI
|7
|裸の心
|あいみょん
|8
|廻廻奇譚
|Eve
|9
|怪物
|YOASOBI
|10
|天才バカボン
|アイドル・フォー
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