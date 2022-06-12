コロナ禍からなかなか抜け出すことができない停滞ムードの中で、メジャーリーグ移籍5年目の大谷翔平（ロサンゼルス・エンゼルス）の “二刀流” の活躍に私たちはどれほどスカっとし、勇気づけられていることだろう。男女問わず、年代問わず、みんな大谷翔平ファン！
中央調査社（東京中央区）が2022年4月上旬に実施した人気スポーツに関する全国意識調査の中で、「好きななスポーツ選手」を聞いたところ、「大谷翔平」36.6％が2位以下に大差をつけて1位となった。昨年に続き、二刀流での活躍が多くの人の心をつかみ、女性・男性別、世代別でも圧勝だった。
2位は「イチロー」6.8%、3位は「羽生結弦」5.8％。6～8位には「長嶋茂雄」「坂本勇人」「新庄剛志」が入り、トップ10のうちの半分が野球選手となった。（選手名は敬称略で記述した）
好きなスポーツ選手 トップ10
|総合
|％
|大谷翔平 / 野球
|36.6
|イチロー / 野球
|6.8
|羽生結弦 / フィギュアスケート
|5.8
|松山英樹 / ゴルフ
|3.1
|大坂なおみ / テニス
|2.7
|長嶋茂雄 / 野球
|2.4
|坂本勇人 / 野球
|1.8
|新庄剛志 / 野球
|1.4
|浅田真央 / フィギュアスケート
|1.4
|錦織圭 / テニス
|1.3
出所 : 中央調査社
女性・男性とも1位は「大谷翔平」圧勝。女性は「羽生結弦」「浅田真央」と2人のフィギュアスケート選手がトップ5に入った。一方、男性はトップ5（5位が2人のため全6人）のうち4人が野球選手。トップ5圏外ではあるが、7位「原辰徳」、同率8位に「王貞治」「佐藤輝明」「新庄剛志」と野球選手を選ぶ人が多かった。
女性・男性別の好きなスポーツ選手トップ5
|女性
|％
|男性
|％
|大谷翔平
|34.4
|大谷翔平
|38.9
|羽生結弦
|11.3
|イチロー
|9.2
|大坂なおみ
|4.9
|松山英樹
|5.0
|イチロー
|4.5
|長嶋茂雄
|3.6
|浅田真央
|2.6
|リオネル・メッシ
|2.1
|坂本勇人
|2.1
出所 : 中央調査社 （男性5位は同率で2人）
世代別の好きなスポーツ選手トップ3
|20代
|％
|30代
|％
|大谷翔平
|24.7
|大谷翔平
|35.6
|イチロー
|7.8
|イチロー
|11.0
|羽生結弦
|3.9
|メッシ
|4.2
|錦織圭
|3.9
|坂本勇人
|3.9
|平野歩夢
|3.9
|40代
|％
|50代
|％
|大谷翔平
|39.8
|大谷翔平
|43.7
|イチロー
|9.8
|イチロー
|10.1
|羽生結弦
|8.1
|羽生結弦
|8.4
|60代
|％
|70代
|％
|大谷翔平
|40.0
|大谷翔平
|33.6
|羽生結弦
|5.6
|長嶋茂雄
|5.6
|松山英樹
|4.4
|羽生結弦
|5.2
|松山英樹
|5.2
出所 : 中央調査社 （男性20代は同率で3位が4人、男性70代は同率で3位が2人）
調査は20歳以上の人を対象に個別面接聴取方式で実施。有効回収数は1204。
バナー写真 :レッドソックス戦に先発し4勝目を挙げたエンゼルスの大谷翔平＝2022年6月9日、米アナハイム（時事）