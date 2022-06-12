コロナ禍からなかなか抜け出すことができない停滞ムードの中で、メジャーリーグ移籍5年目の大谷翔平（ロサンゼルス・エンゼルス）の “二刀流” の活躍に私たちはどれほどスカっとし、勇気づけられていることだろう。男女問わず、年代問わず、みんな大谷翔平ファン！

中央調査社（東京中央区）が2022年4月上旬に実施した人気スポーツに関する全国意識調査の中で、「好きななスポーツ選手」を聞いたところ、「大谷翔平」36.6％が2位以下に大差をつけて1位となった。昨年に続き、二刀流での活躍が多くの人の心をつかみ、女性・男性別、世代別でも圧勝だった。

2位は「イチロー」6.8%、3位は「羽生結弦」5.8％。6～8位には「長嶋茂雄」「坂本勇人」「新庄剛志」が入り、トップ10のうちの半分が野球選手となった。（選手名は敬称略で記述した）

好きなスポーツ選手 トップ10

総合 ％ 大谷翔平 / 野球 36.6 イチロー / 野球 6.8 羽生結弦 / フィギュアスケート 5.8 松山英樹 / ゴルフ 3.1 大坂なおみ / テニス 2.7 長嶋茂雄 / 野球 2.4 坂本勇人 / 野球 1.8 新庄剛志 / 野球 1.4 浅田真央 / フィギュアスケート 1.4 錦織圭 / テニス 1.3

出所 : 中央調査社

女性・男性とも1位は「大谷翔平」圧勝。女性は「羽生結弦」「浅田真央」と2人のフィギュアスケート選手がトップ5に入った。一方、男性はトップ5（5位が2人のため全6人）のうち4人が野球選手。トップ5圏外ではあるが、7位「原辰徳」、同率8位に「王貞治」「佐藤輝明」「新庄剛志」と野球選手を選ぶ人が多かった。

女性・男性別の好きなスポーツ選手トップ5

女性 ％ 男性 ％ 大谷翔平 34.4 大谷翔平 38.9 羽生結弦 11.3 イチロー 9.2 大坂なおみ 4.9 松山英樹 5.0 イチロー 4.5 長嶋茂雄 3.6 浅田真央 2.6 リオネル・メッシ 2.1 坂本勇人 2.1

出所 : 中央調査社 （男性5位は同率で2人）

世代別の好きなスポーツ選手トップ3

20代 ％ 30代 ％ 大谷翔平 24.7 大谷翔平 35.6 イチロー 7.8 イチロー 11.0 羽生結弦 3.9 メッシ 4.2 錦織圭 3.9 坂本勇人 3.9 平野歩夢 3.9 40代 ％ 50代 ％ 大谷翔平 39.8 大谷翔平 43.7 イチロー 9.8 イチロー 10.1 羽生結弦 8.1 羽生結弦 8.4 60代 ％ 70代 ％ 大谷翔平 40.0 大谷翔平 33.6 羽生結弦 5.6 長嶋茂雄 5.6 松山英樹 4.4 羽生結弦 5.2 松山英樹 5.2

出所 : 中央調査社 （男性20代は同率で3位が4人、男性70代は同率で3位が2人）

調査は20歳以上の人を対象に個別面接聴取方式で実施。有効回収数は1204。

バナー写真 :レッドソックス戦に先発し4勝目を挙げたエンゼルスの大谷翔平＝2022年6月9日、米アナハイム（時事）