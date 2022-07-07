「来年のことを言うと鬼が笑う」というけれど、そんなことは気にしない！ 楽しいことを先取りして考えると、仕事も頑張れる…はず！
（2022年の祝・休日はこちら）
2023年の祝日
|名称
|2023年
|元日
|1月1日（日）
|休日
|1月2日（月） 元日の振り替え休日
|成人の日
|1月9日（1月第2月曜日）☆
|建国記念の日
|2月11日（土）
|天皇誕生日
|2月23日（木）
|春分の日
|3月21日（火）
|昭和の日
|4月29日（土）
|憲法記念日
|5月3日（水）
|みどりの日
|5月4日（木）
|こどもの日
|5月5日（金）
|海の日
|7月17日（7月第3月曜日）☆
|山の日
|8月11日（金）☆
|敬老の日
|9月18日（9月第3月曜日）☆
|秋分の日
|9月23日（土）
|スポーツの日
|10月9日（10月第2月曜日）☆
|文化の日
|11月3日（金）☆
|勤労感謝の日
|11月23日（木）
内閣府ウェブサイトの情報を基に編集部作成 ☆は土日と合わせて3連休 グレーカラーは曜日のめぐり合わせが悪い祝休日
年末年始が土日に当たり、4日から仕事始め
2022年12月28日の「御用納め」は水曜日で、会社員や役所勤めの人は29日（木）から年末年始の休みがスタートする。大晦日と元旦が土日に当たるため、三が日が明けて4日（水）が仕事始めの人が多そう。正月休みは1週間程度とやや短め。でも、なんとか3日間を乗り切れば、次の3連休が待っている！
GWが土曜日スタートでちょっと損した気分
ゴールデンウイークの最初の祝日である「昭和の日」が土曜日なので、なんとなく損した気分。5月1～2日は計画的に有休休暇を取ってぶち抜きの9連休にするか、いつもより人の少ないオフィスで集中して仕事をするか？
秋分の日が土曜日
敬老の日は「9月第3月曜日」と決まっていて、3連休が約束されている。2023年の「秋分の日」は土曜日なので祝日を1日損した気分。シルバーウイークはいまいち盛り上がらず。
ちなみに、秋分の日が第3水曜日に当たるのが理想のめぐり合わせ。敬老の日と秋分の日に挟まれた火曜日が休日となるため、前週土曜日から5連休となる。次に秋の5連休が実現するのは2026年。まだ、だいぶ先。
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