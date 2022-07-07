「来年のことを言うと鬼が笑う」というけれど、そんなことは気にしない！ 楽しいことを先取りして考えると、仕事も頑張れる…はず！

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2023年の祝日

名称 2023年 元日 1月1日（日） 休日 1月2日（月） 元日の振り替え休日 成人の日 1月9日（1月第2月曜日）☆ 建国記念の日 2月11日（土） 天皇誕生日 2月23日（木） 春分の日 3月21日（火） 昭和の日 4月29日（土） 憲法記念日 5月3日（水） みどりの日 5月4日（木） こどもの日 5月5日（金） 海の日 7月17日（7月第3月曜日）☆ 山の日 8月11日（金）☆ 敬老の日 9月18日（9月第3月曜日）☆ 秋分の日 9月23日（土） スポーツの日 10月9日（10月第2月曜日）☆ 文化の日 11月3日（金）☆ 勤労感謝の日 11月23日（木）

内閣府ウェブサイトの情報を基に編集部作成 ☆は土日と合わせて3連休 グレーカラーは曜日のめぐり合わせが悪い祝休日

年末年始が土日に当たり、4日から仕事始め

2022年12月28日の「御用納め」は水曜日で、会社員や役所勤めの人は29日（木）から年末年始の休みがスタートする。大晦日と元旦が土日に当たるため、三が日が明けて4日（水）が仕事始めの人が多そう。正月休みは1週間程度とやや短め。でも、なんとか3日間を乗り切れば、次の3連休が待っている！

GWが土曜日スタートでちょっと損した気分

ゴールデンウイークの最初の祝日である「昭和の日」が土曜日なので、なんとなく損した気分。5月1～2日は計画的に有休休暇を取ってぶち抜きの9連休にするか、いつもより人の少ないオフィスで集中して仕事をするか？

秋分の日が土曜日

敬老の日は「9月第3月曜日」と決まっていて、3連休が約束されている。2023年の「秋分の日」は土曜日なので祝日を1日損した気分。シルバーウイークはいまいち盛り上がらず。

ちなみに、秋分の日が第3水曜日に当たるのが理想のめぐり合わせ。敬老の日と秋分の日に挟まれた火曜日が休日となるため、前週土曜日から5連休となる。次に秋の5連休が実現するのは2026年。まだ、だいぶ先。

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