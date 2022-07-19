2014年ソチ、18年平昌と五輪連覇を遂げ、世界選手権も2度制した男子フィギュアスケートの羽生結弦選手が2022年7月19日、記者会見を開き競技引退を表明。「プロのアスリートとしてスケートを続けていくことを決意した。これから競技会に出るつもりはない」と述べた。羽生選手の競技人生を写真で振り返る。

羽生選手が出場した主な大会と成績。SPはショートプログラム、FSはフリースケーティング。表中は敬称略。

2021-22

SP「序奏とロンド・カプリチオーソ」 振付：ジェフリー・バトル＆シェイリーン・ボーン

FS「天と地と」 振付：シェイリーン・ボーン

世界選手権 欠場 北京五輪で負傷した右足関節の捻挫が完治していないため欠場 北京五輪 4位（283.21） ３連覇を狙ったが、SPでジャンプに失敗し、8位でスタート。FSでは4回転アクセルに挑むも着氷に失敗して転倒。表彰台には届かなかった 四大陸選手権 欠場 全日本選手権 優勝（322.36） 国際スケート連盟（ISU）非公認ながら今季世界最高点をマーク。2年連続6度目の優勝 GP シリーズ 欠場

2020-21

SP「Let Me Entertain You」

FS「天と地と」

世界選手権 3位（289.18） SPは首位発進したものの、FSではジャンプでミスが出て得点が伸びなかった。優勝はネイサン・チェン（米国）、2位は17歳の鍵山優真 全日本選手権 優勝（319.36） 新プログラムで今季初戦。SPではスピンでミスがあり羽生としては低い103.53点。FSではジャンプで高い出来栄え点を出し圧勝 GPシリーズ 欠場 新型コロナウイルス感染拡大のリスクなどを考慮して欠場

2019-20

SP「秋によせて」 振付 : ジェフリー・バトル

FS「オリジン」 振付 : シェイ=リーン・ボーン

四大陸選手権では平昌五輪で金メダルを獲得したSP「バラード」、FS「SEIMEI」にプログラムを変更

世界選手権 中止 新型コロナウイルスの世界的感染拡大で中止 四大陸選手権 優勝（299.42） SPは111.82点で自身が持つ世界歴代最高点を更新。FSは4回転でミスが出た 全日本選手権 2位（282.77） SP1位も、FSでジャンプのミスなど目立ち、宇野昌磨に敗れる GPファイナル 2位（291.43） ネーサン・チェン（米国）が自身が持つ世界最高得点を更新する335.30点で３連覇 GP NHK杯 優勝（305.05） GP スケートカナダ 優勝（322.59）

クマのプーさんのぬいぐるみをリンクに投げ入れるのが恒例だった =2019年11月22日、札幌真駒内セキスイハイムアイスアリーナ（時事） NHK杯ショートプログラムの演技後。コロナ禍前は、羽生選手の演技が終わるとファンが

2018-19

SP「秋によせて」 振付 : ジェフリー・バトル

FS「オリジン」 振付 : シェイ=リーン・ボーン

世界選手権 2位（300.97） 18-19シーズンの最高得点323.42点を出したネーサン・チェンに敗れる GPファイナル 欠場 ロシア杯の負傷が回復せずに欠場 GP ロシア杯 優勝（278.42） フリー前日の公式練習で4回転ループの着氷に失敗して転倒、右足首負傷。フリーは痛み止めの薬を飲んで臨み、優勝。 GP フィンランド大会 優勝（297.12）

2017-18

SP「バラード第1番ト短調 / ショパン」 振付 : ジェフリー・バトル

FS「SEIMEI / 映画・陰陽師」 振付 : シェイ=リーン・ボーン

五輪連覇で2018年7月国民栄誉賞（23歳での受賞は個人最年少）

世界選手権 欠場 足首の負傷のため欠場 平昌五輪 金メダル（317.85） ソチ五輪に続く2連覇。男子フィギュア五輪連覇は48年サンモリッツ、52年オスロを制したディック・バトン（米国）以来66年ぶり。右足首負傷で2カ月練習ができず、直前1カ月の練習で奇跡の復活 GP NHK杯 欠場 開幕前日の公式練習で4回転ルッツで転倒、右足首負傷で欠場 GP ロシア杯 2位（290.77） フリーで初めて4回転ルッツ成功

2016-17

SP「Let’s Go Crazy / プリンス」 振付 : ジェフリー・バトル

FS「Hope&Legacy / 久石譲」 振付 : シェイ=リーン・ボーン

世界選手権 優勝（321.59） 3年ぶり2度目の優勝 フリーで世界歴代最高点の223.20をマーク 4大陸選手権 2位（303.71） ネーサン・チェン（米国）に敗れる 全日本選手権 欠場 インフルエンザに罹患 GP ファイナル 優勝（293.90） GPファイナル史上初の4連覇 GP NHK杯 優勝（301.47） GPスケートカナダ 2位（263.06）

2015-16

SP「バラード第1番ト短調 / ショパン」 振付 : ジェフリー・バトル

FS「SEIMEI / 映画・陰陽師」 振付 : シェイ=リーン・ボーン

世界選手権 2位（295.17） ハビエル・フェルナンデス（スペイン）の2連覇 全日本選手権 優勝（286.36） GPファイナル 優勝（330.43） 自らが出した史上最高得点を更新し、史上初のGPファイナル3連覇。エキシビジョンでは4回転ループ成功させる GP NHK杯 優勝（322.40） 史上初の300点超え GPスケートカナダ 2位（259.54） 優勝はパトリック・チャン（カナダ）

2014-15

SP「バラード第1番ト短調 / ショパン」 振付 : ジェフリー・バトル

FS「オペラ座の怪人」 振付 : シェイ=リーン・ボーン

世界選手権 2位（271.08） 全日本優勝後、腹部の手術と右足首捻挫で2カ月間練習できなかった。優勝はハビエル・フェルナンデス（スペイン） 全日本選手権 優勝（286.86） 全日本3連覇 GPファイナル 優勝（288.16） GPファイナル2連覇 GP NHK杯 4位（229.80） GP 中国杯 2位（237.55） フリー前の練習で中国の選手と激突、頭部と太ももにけが

2013-14

SP「パリの散歩道」 振付 : ジェフリー・バトル

FS「映画ロミオとジュリエットより」 振付 : デヴィッド・ウィルソン

世界選手権 優勝（282.59） 日本男子の優勝は10年の高橋大輔以来2人目。同一シーズンでGPファイナル、五輪、世界選手権の3冠は01-02シーズンのヤグディン（ロ）に次いで2人目 ソチ五輪 金メダル（280.09） SP国際大会で史上初の100点超え。フィギュア日本男子初の金メダル。紫綬褒章を受章 全日本選手権 優勝（297.80） 国内参考記録でSP初の100点超 GPファイナル 優勝（293.25） GPファイナル初優勝。SPでこの時点での世界最高得点99.84 GPフランス杯 2位（263.59） 優勝はパトリック・チャン（カナダ） GPスケートカナダ 2位（234.80） 優勝はパトリック・チャン（カナダ）

2012-13

ブライアン・オーサー氏に師事 拠点をトロントに移す

SP「パリの散歩道」 振付 : ジェフリー・バトル

FS「ノートルダム・ド・パリ」 振付 : デヴィッド・ウィルソン

世界選手権 4位（244.99） SP9位で出遅れ、フリーでも取り戻せず 4大陸選手権 2位（246.38） 全日本選手権 優勝（285.23） GP ファイナル 2位（264.29） GPファイナルで初の表彰台。高橋大輔が日本男子初のGPファイナル優勝 GP NHK杯 優勝（261.03） GP スケートアメリカ 2位（243.74） SPで当時の世界最高得点を出すもフリーで失速。表彰台は優勝小塚崇彦、3位町田樹で日本勢が表彰台独占

2011-12

SP「悲愴」 振付 : 阿部奈々美

FS「ロミオ＋ジュリエットより」「Plunkett&Macleaneより」 振付 : 阿部奈々美

世界選手権 3位（251.06） 優勝はパトリック・チャン（カナダ）、2位高橋大輔 全日本選手権 3位（241.91） GP ファイナル 4位（245.82） GPF初進出 GP 中国杯 4位（226.53） GP ロシア杯 優勝（241.66） GPシリーズ初勝利。2位は0.03差でハビエル・フェルナンデス（スペイン）

2010-11

SP「白鳥の湖より ホワイト・レジェンド」 振付 : 阿部奈々美

FS「ツィゴイネルワイゼン」 振付 : 阿部奈々美

4大陸選手権 228.01(2位） 全日本選手権 220.06(4位） GP ロシア杯 202.66(7位） GP NHK杯 207.72(4位） シニアデビュー戦

バナー写真：2020年全日本選手権SPの演技（時事）