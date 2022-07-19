2014年ソチ、18年平昌と五輪連覇を遂げ、世界選手権も2度制した男子フィギュアスケートの羽生結弦選手が2022年7月19日、記者会見を開き競技引退を表明。「プロのアスリートとしてスケートを続けていくことを決意した。これから競技会に出るつもりはない」と述べた。羽生選手の競技人生を写真で振り返る。
羽生選手が出場した主な大会と成績。SPはショートプログラム、FSはフリースケーティング。表中は敬称略。
2021-22
- SP「序奏とロンド・カプリチオーソ」 振付：ジェフリー・バトル＆シェイリーン・ボーン
- FS「天と地と」 振付：シェイリーン・ボーン
|世界選手権
|欠場
|北京五輪で負傷した右足関節の捻挫が完治していないため欠場
|北京五輪
|4位（283.21）
|
３連覇を狙ったが、SPでジャンプに失敗し、8位でスタート。FSでは4回転アクセルに挑むも着氷に失敗して転倒。表彰台には届かなかった
|四大陸選手権
|欠場
|全日本選手権
|優勝（322.36）
|国際スケート連盟（ISU）非公認ながら今季世界最高点をマーク。2年連続6度目の優勝
|GP シリーズ
|欠場
2020-21
- SP「Let Me Entertain You」
- FS「天と地と」
|世界選手権
|3位（289.18）
|SPは首位発進したものの、FSではジャンプでミスが出て得点が伸びなかった。優勝はネイサン・チェン（米国）、2位は17歳の鍵山優真
|全日本選手権
|優勝（319.36）
|新プログラムで今季初戦。SPではスピンでミスがあり羽生としては低い103.53点。FSではジャンプで高い出来栄え点を出し圧勝
|GPシリーズ
|欠場
|新型コロナウイルス感染拡大のリスクなどを考慮して欠場
2019-20
- SP「秋によせて」 振付 : ジェフリー・バトル
- FS「オリジン」 振付 : シェイ=リーン・ボーン
- 四大陸選手権では平昌五輪で金メダルを獲得したSP「バラード」、FS「SEIMEI」にプログラムを変更
|世界選手権
|中止
|新型コロナウイルスの世界的感染拡大で中止
|四大陸選手権
|優勝（299.42）
|SPは111.82点で自身が持つ世界歴代最高点を更新。FSは4回転でミスが出た
|全日本選手権
|2位（282.77）
|SP1位も、FSでジャンプのミスなど目立ち、宇野昌磨に敗れる
|GPファイナル
|2位（291.43）
|ネーサン・チェン（米国）が自身が持つ世界最高得点を更新する335.30点で３連覇
|GP NHK杯
|優勝（305.05）
|GP スケートカナダ
|優勝（322.59）
2018-19
- SP「秋によせて」 振付 : ジェフリー・バトル
- FS「オリジン」 振付 : シェイ=リーン・ボーン
|世界選手権
|2位（300.97）
|18-19シーズンの最高得点323.42点を出したネーサン・チェンに敗れる
|GPファイナル
|欠場
|ロシア杯の負傷が回復せずに欠場
|GP ロシア杯
|優勝（278.42）
|フリー前日の公式練習で4回転ループの着氷に失敗して転倒、右足首負傷。フリーは痛み止めの薬を飲んで臨み、優勝。
|GP フィンランド大会
|優勝（297.12）
2017-18
- SP「バラード第1番ト短調 / ショパン」 振付 : ジェフリー・バトル
- FS「SEIMEI / 映画・陰陽師」 振付 : シェイ=リーン・ボーン
- 五輪連覇で2018年7月国民栄誉賞（23歳での受賞は個人最年少）
|世界選手権
|欠場
|足首の負傷のため欠場
|平昌五輪
|金メダル（317.85）
|ソチ五輪に続く2連覇。男子フィギュア五輪連覇は48年サンモリッツ、52年オスロを制したディック・バトン（米国）以来66年ぶり。右足首負傷で2カ月練習ができず、直前1カ月の練習で奇跡の復活
|GP NHK杯
|欠場
|開幕前日の公式練習で4回転ルッツで転倒、右足首負傷で欠場
|GP ロシア杯
|2位（290.77）
|フリーで初めて4回転ルッツ成功
2016-17
- SP「Let’s Go Crazy / プリンス」 振付 : ジェフリー・バトル
- FS「Hope&Legacy / 久石譲」 振付 : シェイ=リーン・ボーン
|世界選手権
|優勝（321.59）
|3年ぶり2度目の優勝 フリーで世界歴代最高点の223.20をマーク
|4大陸選手権
|2位（303.71）
|ネーサン・チェン（米国）に敗れる
|全日本選手権
|欠場
|インフルエンザに罹患
|GP ファイナル
|優勝（293.90）
|GPファイナル史上初の4連覇
|GP NHK杯
|優勝（301.47）
|GPスケートカナダ
|2位（263.06）
2015-16
- SP「バラード第1番ト短調 / ショパン」 振付 : ジェフリー・バトル
- FS「SEIMEI / 映画・陰陽師」 振付 : シェイ=リーン・ボーン
|世界選手権
|2位（295.17）
|ハビエル・フェルナンデス（スペイン）の2連覇
|全日本選手権
|優勝（286.36）
|GPファイナル
|優勝（330.43）
|自らが出した史上最高得点を更新し、史上初のGPファイナル3連覇。エキシビジョンでは4回転ループ成功させる
|GP NHK杯
|優勝（322.40）
|史上初の300点超え
|GPスケートカナダ
|2位（259.54）
|優勝はパトリック・チャン（カナダ）
2014-15
- SP「バラード第1番ト短調 / ショパン」 振付 : ジェフリー・バトル
- FS「オペラ座の怪人」 振付 : シェイ=リーン・ボーン
|世界選手権
|2位（271.08）
|全日本優勝後、腹部の手術と右足首捻挫で2カ月間練習できなかった。優勝はハビエル・フェルナンデス（スペイン）
|全日本選手権
|優勝（286.86）
|全日本3連覇
|GPファイナル
|優勝（288.16）
|GPファイナル2連覇
|GP NHK杯
|4位（229.80）
|GP 中国杯
|2位（237.55）
|フリー前の練習で中国の選手と激突、頭部と太ももにけが
2013-14
- SP「パリの散歩道」 振付 : ジェフリー・バトル
- FS「映画ロミオとジュリエットより」 振付 : デヴィッド・ウィルソン
|世界選手権
|優勝（282.59）
|日本男子の優勝は10年の高橋大輔以来2人目。同一シーズンでGPファイナル、五輪、世界選手権の3冠は01-02シーズンのヤグディン（ロ）に次いで2人目
|ソチ五輪
|金メダル（280.09）
|SP国際大会で史上初の100点超え。フィギュア日本男子初の金メダル。紫綬褒章を受章
|全日本選手権
|優勝（297.80）
|国内参考記録でSP初の100点超
|GPファイナル
|優勝（293.25）
|GPファイナル初優勝。SPでこの時点での世界最高得点99.84
|GPフランス杯
|2位（263.59）
|優勝はパトリック・チャン（カナダ）
|GPスケートカナダ
|2位（234.80）
|優勝はパトリック・チャン（カナダ）
2012-13
- ブライアン・オーサー氏に師事 拠点をトロントに移す
- SP「パリの散歩道」 振付 : ジェフリー・バトル
- FS「ノートルダム・ド・パリ」 振付 : デヴィッド・ウィルソン
|世界選手権
|4位（244.99）
|SP9位で出遅れ、フリーでも取り戻せず
|4大陸選手権
|2位（246.38）
|全日本選手権
|優勝（285.23）
|GP ファイナル
|2位（264.29）
|GPファイナルで初の表彰台。高橋大輔が日本男子初のGPファイナル優勝
|GP NHK杯
|優勝（261.03）
|GP スケートアメリカ
|2位（243.74）
|SPで当時の世界最高得点を出すもフリーで失速。表彰台は優勝小塚崇彦、3位町田樹で日本勢が表彰台独占
2011-12
- SP「悲愴」 振付 : 阿部奈々美
- FS「ロミオ＋ジュリエットより」「Plunkett&Macleaneより」 振付 : 阿部奈々美
|世界選手権
|3位（251.06）
|優勝はパトリック・チャン（カナダ）、2位高橋大輔
|全日本選手権
|3位（241.91）
|GP ファイナル
|4位（245.82）
|GPF初進出
|GP 中国杯
|4位（226.53）
|GP ロシア杯
|優勝（241.66）
|GPシリーズ初勝利。2位は0.03差でハビエル・フェルナンデス（スペイン）
2010-11
- SP「白鳥の湖より ホワイト・レジェンド」 振付 : 阿部奈々美
- FS「ツィゴイネルワイゼン」 振付 : 阿部奈々美
|4大陸選手権
|228.01(2位）
|全日本選手権
|220.06(4位）
|GP ロシア杯
|202.66(7位）
|GP NHK杯
|207.72(4位）
|シニアデビュー戦
バナー写真：2020年全日本選手権SPの演技（時事）