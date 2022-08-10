岸田文雄首相は10日、内閣改造を行い、皇居での認証式を経て第2次改造内閣が発足した。松野博一官房長官、鈴木俊一財務相、林芳正外務相らの重要閣僚を留任させる一方で、14人を入れ替え。寺田稔首相補佐官を総務相で起用するなど9人が初入閣した。体調が不安視されていた岸信夫氏の後任として浜田靖一氏を2度目の防衛相に、第7波が依然として猛威をふるう新型コロナウイルス対応の要として加藤勝信氏を3度めの厚生労働相とするなどこれまでの知見を活かした配置としている。また、7月に銃撃事件で死亡した安倍晋三元首相に政治信条が近い高市早苗氏を経済安全保障担当で入閣させた。

年齢は2022年8月10日時点。「・」以下に主な経歴などを表示した。

【内閣総理大臣】岸田文雄

きしだ ふみお 65歳 / 自民 / 衆・広島 / 当選10回

日本長期信用銀行勤務。党政務調査会長、外相、防衛相、内閣府特命担当相

【総務】松本剛明

まつもと たけあき 63歳 / 自民 / 衆・兵庫 / 当選8回

日本興業銀行勤務。衆院議員運営委員長、外相（旧民主党政権）

政治資金問題で辞任した寺田稔・前総務相の後任として11月21日就任

【法務】斎藤健

さいとう けん 63歳 / 自民 / 衆・千葉 / 当選5回

経済産業省勤務、埼玉県副知事。農林水産副大臣、農林水産相

「死刑のはんこ押すときだけ」発言で辞任した葉梨康弘・前法務相の後任として11月11日就任

【外務】（留任）林芳正

はやし よしまさ 61歳 / 自民 / 衆・山口 / 当選参院5回、衆院1回

三井物産勤務。防衛相、農水相、文科相

岸田派座長。岸田首相の誕生で、長年、模索してきた衆院への鞍替えが実現

【財務】【金融】（留任） 鈴木俊一

すずき しゅんいち 69歳 / 自民 / 衆・岩手 / 当選10回

全国漁業協同組合勤務、衆議院秘書。環境相、東京五輪・パラリンピック担当相、自民党総務会長

父は元首相の鈴木善幸、姉は麻生太郎自民党副総裁の妻

【文部科学】永岡桂子

ながおか けいこ 68歳 / 自民 / 衆・茨城 / 当選6回 / 初入閣

厚生労働副大臣、文部科学副大臣、衆院文部科学委員長

【厚生労働】加藤勝信

かとう かつのぶ 66歳 / 自民 / 衆・岡山 / 当選7回

大蔵省勤務。官房副長官、一億総活躍担当相、厚生労働相は3回目

義父は加藤六月・元農林水産相

【農林水産】野村哲郎

のむら てつろう 78歳 / 自民 / 参・鹿児島 /当選4回 / 初入閣

鹿児島県農協中央会常務理事。参院農林水産委員長、党参院副会長

【経済産業】西村康稔

にしむら やすとし 59歳 / 自民 / 衆・兵庫 / 当選7回

旧通産省勤務。官房副長官、経済再生担当相

【国土交通】（留任）斉藤鉄夫

さいとう てつお 70歳 / 公明 / 衆・比例 / 当選10回

清水建設勤務。環境相、公明党幹事長、副代表

小泉内閣の北側一雄氏以降、冬柴鐵三氏（故人）、太田昭宏氏、石井啓一氏、赤羽一嘉氏が国交相を務めており、同ポストは連立与党公明党の「指定席」的色彩が強まっている

【環境】西村明宏

にしむら あきひろ 62歳 / 自民 / 衆・宮城 / 当選6回 / 初入閣

衆議院議員秘書。国土交通副大臣、官房副長官、党筆頭副幹事長

【防衛】浜田靖一

はまだ やすかず 66歳 / 自民党 / 衆・千葉 / 当選10回

衆議院議員秘書。防衛庁副長官、衆院安全保障委員長、防衛相は2回目

【内閣官房長官】【拉致問題】（留任）松野博一

まつの ひろかず 59歳 / 自民 / 衆・千葉 / 当選8回

ライオン勤務。文部科学相、自民党総務会長代行

【デジタル】河野太郎

こうの たろう 59歳 / 自民 / 衆・神奈川 / 当選9回

外務相、防衛相、規制改革担当相、新型コロナワクチン担当相

【復興】秋葉賢也

あきば けんや 60歳 / 自民 / 衆・比例東北ブロック / 当選7回 / 初入閣

宮城県議、復興副大臣、厚生労働副大臣

【国家公安委員】【防災】谷公一

たに こういち 70歳 / 自民 / 衆・兵庫 / 当選7回 / 初入閣

兵庫県職員。復興副大臣

【地方創生】岡田直樹

おかだ なおき 60歳 / 自民 / 参・石川 / 当選4回 / 初入閣

新聞記者、石川県議会議員。財務副大臣、官房副長官

【経済再生】後藤茂之

ごとう しげゆき 66歳 / 自民 / 衆・長野 / 当選7回

大蔵省（現・財務省）勤務。法務副大臣、厚労相

民主党から出馬し初当選。2003年自民党入党

旧統一教会問題で辞任した山際大志郎・前経済再生相の後任として10月25日就任

【経済安全保障】高市早苗

たかいち さなえ 61歳 / 自民 / 衆・奈良 / 当選9回

総務相、党政務調査会長

2020年の自民党総裁選に故安倍晋三元首相の支援で立候補、岸田首相に敗れた

【少子化】小倉將信

おぐら まさのぶ 41歳 / 自民 / 衆・東京 / 当選4回 / 初入閣

日本銀行勤務。自民党青年局長

バナー写真：初閣議を終え、記念撮影に臨む岸田文雄首相（前列中央）と閣僚ら＝2022年8月10日午後、首相公邸（時事）