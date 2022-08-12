夢の年収1000万円どころか、平均年収2000万円超の会社があるという。そんな会社に入れたら…などと高望みはしないけれど、3日間くらい年収2000万円会社員なるものを体験してみたいもの。
東京商工リサーチの調査で2021年度の上場3213社の平均年間給与は、605万5000円だった。前年度比1.7％、10万4000円の増加となった。平均給与が増加するのは3年ぶり。前年度と比較可能な3102社では、約7割に当たる2087社がプラスだった。
国税庁が毎年公表している「民間給与実態統計調査」によると、2020年の民間企業の平均給与は正規社員で495万7000円。上場企業の水準の高さがみてとれる。
平均給与のトップは、M&Aキャピタルパートナーズ（M&A仲介）の2688万4000円。前年度比18.4%増で、2014年度から8年連続で首位に君臨。以下、キーエンス（電気機器）、ヒューリック（不動産）が続いた。トップ10の半分は総合商社だった。
平均給与額レンジは、最多が［500万円以上600万円未満］984社で、構成比は30.6％。次いで、［600万円以上700万円未満］783社だった。平均給与1000万以上は前年度から8社増えて57社だった。
2021年度の平均給与額ランキング
|社名
|業種
|平均年間給与（万円）
|M＆Aキャピタルパートナーズ
|サービス
|2688.4
|キーエンス
|電気機器
|2182.7
|ヒューリック
|不動産
|1803.2
|地主
|不動産
|1694.4
|伊藤忠商事
|商社
|1579.7
|三菱商事
|商社
|1558.8
|三井物産
|商社
|1549.1
|ソレイジア・ファーマ
|医薬品
|1490.0
|丸紅
|商社
|1469.2
|住友商事
|商社
|1406.3
東京商工リサーチ調べ
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