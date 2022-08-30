文部科学省の科学技術・学術政策研究所（NISTEP）がこのほど公表した「科学技術指標2022」によると、日本の研究開発費、研究者数はともに主要国中3位。ただし。他の主要国と比べて伸びは小さく、博士号取得者数は2006年度をピークに減少傾向にある。
「科学技術指標」は科学技術活動を①研究開発費、②研究開発人材、③高等教育と科学技術人材、④研究開発のアウトプット、⑤科学技術とイノベーション―の5分野に分類し、約170の指標を用いて日本と主要国の状況を分析している。概要は、下表の通り。
主要な指標における日本の動向
|指標
|日本の順位（前年）
|研究開発費
|3位（同）
|17.6兆円
|企業
|3位（同）
|13.9兆円
|大学
|4位（同）
|2.1兆円
|公的機関
|4位（同）
|1.5兆円
|研究者
|3位（同）
|69.0万人
|企業
|3位（同）
|51.5万人
|大学
|3位（同）
|13.6万人
|公的機関
|3位（同）
|3.0万人
|論文数
|5位（4位）
|6.8万件
|Top10％補正論文数
|12位（10位）
|4000件
|Top1％補正論文数
|10位（9位）
|300件
|特許（パテントファミリー）数
|1位（1位）
|6.4万件
出所：科学技術指標2022
（注）論文数、Top10％と1％補正論文数は「分数カウント」
パテントファミリー（2カ国以上への特許出願）数は世界1位を保っているが、そのシェアは26.0％（2015-17年の平均）と、2000年代半ば（29.9％）と比べて低下している。
日本の論文数は横ばいで、他国・地域の増加により世界4位から5位に順位を下げた。トップは中国で、米国、ドイツ、インドが日本を上回っている。日本の順位の低下は注目度の高い論文において顕著で、「Top10％補正論文数」（論文の被引用数で各研究分野の上位10％に入る論文を抽出し、補正を加えた数）は今回12位、「Top1％補正論文数」は10位となった。Top1％補正論文数では、中国が初めて米国を上回り、世界1位となった。
日本の博士号取得者数は2006年度の1万7860人をピークに減少傾向にあり、19年度は1万5128人。一方、中国、韓国ではこの間に博士号取得者が約2倍に伸び、2020年度は中国が6万5585人、韓国が1万6139人となっている。
労働力人口1万人当たりの研究者数は、主要国では韓国が160.4人とトップ。日本は98.8人で4位だった。日本は2000年代前半には世界1位だったが、他国はこの20年間で人口当たり研究者数を大きく伸ばし、韓国とフランス、ドイツが日本を抜いた。
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