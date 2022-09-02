待機児童は5年前の9分の1まで急減した。目覚ましい政策効果！！ も、あったけれど、それ以上に少子化の深刻さを感じずにはいられない。
厚生労働省の集計で、2022年4月1日時点で認可保育所などに入所できない待機児童数が前年比52.3%減の2944人となった。1994年の調査開始以来、3000人を下回ったのは初めてで、4年連続で過去最少を更新した。直近のピークである2017年の2万6081人から、5年で9分の1まで減少したことになる。
認可保育所や認定こども園に加え、企業などが設置する従業員向け保育所など受け皿の拡大で、定員数は前年比3万1627人増の322万7110人となった。一方で、少子化の加速による利用児童数の減少、新型コロナウイルスの感染拡大による利用控えが、待機児童の大幅減につながった。
地域別では、待機児童の約6割が都市部に集中し、全国1741市区町村のうち、1489市区町村（85.5％）で待機児童がゼロとなった。100人以上の待機児童がいるのは鹿児島市、千葉県八千代市、兵庫県明石市の3市のみだった。
|市区町村
|待機児童数
|待機児童率
|鹿児島県鹿児島市
|136
|1.01
|千葉県八千代市
|119
|3.23
|兵庫県明石市
|100
|1.14
|兵庫県尼崎市
|76
|0.79
|東京都町田市
|75
|0.87
|沖縄県糸満市
|67
|2.16
|沖縄県南城市
|64
|2.90
|沖縄県名護市
|52
|1.60
|兵庫県西宮市
|52
|0.55
|神奈川県座間市
|50
|2.52
出所 : 厚生労働省
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