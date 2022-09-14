「恋人いない、ほしくもない」―国立社会保障・人口問題研究所の調査で、未婚・晩婚どころか、交際したことがない、セックスしたことがない、交際を望まない人が増えていることが明らかになった。このままでは、少子化どころか…国が消えてなくなるかも？

少子高齢化が深刻化する日本。政府は少子化対策として子育て支援や、女性の就労環境の改善などに取り組むが、そもそも、若者は結婚どころか、恋人を持つことにも興味を失いつつあるのかもしれない。

国立社会保障・人口問題研究所が2021年6月に実施した「出生動向基本調査」で、独身者に異性の恋人との交際経験を聞いたところ、18～19歳では男女とも交際経験はほぼ半々。20歳以上の年齢層でも女性で30%前後、男性では40％近くが「交際経験なし」だった。

「性交経験のない人」の割合の推移を見ると、女性は90年代から2000年代初頭にかけて減少（=経験者は増加）したものの、2005年以降、再び、未経験者が増加。2021年調査では、20～24歳の52.6％、25～29歳の35.0％。30～34歳の39.7％が経験なしだった。男性も、2005年以降、性交経験なしが増加傾向にある。

交際相手がいない（異性の友人/恋人、婚約者のいずれもいない）割合も、2010年、2015年調査と比べて増加傾向にある。2021年は女性で64.2%、男性で72.2％が交際相手なし。さらに、男女ともに3人に1人は「特に異性との交際を望んでいない」と回答している。

「出生動向調査」結婚や出産についての意識を調べるため5年ごとに実施。今回はコロナ禍が影響して1年延期されたため、前回調査との間が6年となっている）。2021年調査は、独身者1万4011人と、初婚同士の夫婦9401組が対象。このコンテンツは、独身者への調査項目から抽出して作成している。

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