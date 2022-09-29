世界的な新型コロナ感染拡大の影響か、海外に住む日本人の数は2020年、21年と2年連続で減少した。

外務省がこのほど公表した海外在留邦人調査統計（2022年版）によると、2021年10月1日時点で海外に住む日本人（在留期間3カ月以上の長期滞在者と永住者）の数は134万4900人で、前年より1万2824人（約0.9％）減少した。「長期滞在者」は80万7238人（同2万678人減）、「永住者」は53万7662人（同7854人増）となった。

海外在留邦人の数は年々増加し、2019年に過去最多の141万356人を記録。しかし新型コロナ感染拡大後のこの2年間で、6万5000人余り減少した。

都市別の在留邦人数トップはロサンゼルス都市圏（米国）の6万7000人。次いでバンコク（タイ）5万9000人、ニューヨーク都市圏（米国）3万9000人、上海（中国）3万7000人、シンガポール3万6000人、大ロンドン都市圏（英国）3万2000人と続く。10年前の11年と比べると、バンコクが2万人以上増加した一方、上海は1万9000人、ニューヨークは1万5000人もそれぞれ減少している。

国別では、米国に全体の32％（42万9000人）、中国に8％（10万7000人）がそれぞれ在留。両国で在留邦人の4割を占めている。このほかオーストラリアに9万3000人、タイに8万2000人、カナダに7万人、英国に6万3000人、ブラジルに4万8000人、ドイツに4万2000人、韓国に4万1000人、フランスに3万6000人が住んでいる。

在留邦人数トップ15の都市は下図の通り。

バナー写真：PIXTA