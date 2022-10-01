10月1日からの暮らしの変化は、「負担増」が中心。せめて、水際対策の緩和が経済の活性化につながりますよう！

一定の所得のある後期高齢者の医療費負担アップ

後期高齢者（75歳以上）で、単身200万円、夫婦で320万円以上の年収のある世帯の医療費の窓口負担が1割から2割にアップ。受診控えを避けるため、今後３年間は負担増を最大で月3000円にとどめる

紹介状なしの大病院初診料7000円以上に

紹介状なしに大病院を受診する際の特別料金を初診時7000円以上（従来は5000円以上）に引き上げ

食品値上げラッシュ

原材料高・資源高・円安などが重なり食品の値上げラッシュ。帝国データバンクの食品主要105社を対象とした価格改定動向調査では、10月は月間で最多の6699品目が値上げ。

回転すし大手の「スシロー」「くら寿司」が看板としてきた「1皿100円」メニューが消えるなど、外食各社でも値上げが相次ぐ

加熱式たばこ1箱10～20円値上げ

たばこ増税で加熱式たばこが1箱10～20円の値上げ

産後パパ育休スタート

子どもが生まれて8週間以内に、男性が従来の育休とは別に最長4週間の休みを取得できる「産後パパ育休」制度がスタート。休みを2回に分け、いったん仕事に復帰することも可能

最低賃金引き上げ（順次）

全国平均の最低賃金（時給）が31円上がり961円。物価高騰を考慮し、過去最大の上げ幅となった。金額と発効日は都道府県ごとに異なる

コロナ禍の水際対策緩和（11日から）

コロナ禍以前よりビザ取得なしでの日本入国を認められていた68カ国・地域の旅行者を対象に、短期滞在ビザの取得免除措置を再開。1日当たりの入国者数の上限を撤廃。パッケージツアーに参加しない個人旅行客の受け入れも開始

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