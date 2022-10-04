ヤクルト・村上宗隆選手が2022年セ・リーグの三冠王となった。プロ野球史上8人目（12度目）の快挙を22歳の最年少で達成した。
中島治康（1938年秋 / 東京巨人）
プロ野球草創期の春・秋2シーズン制時代の打撃王。38年秋シーズン38試合での成績
野村克也（1965 / 南海ホークス）
戦後にセ・パ2リーグ制となってから最初の三冠王。捕手では唯一の達成者
王貞治（1973、1974 / 読売ジャイアンツ）
史上初の2年連続達成
落合博満（1982、85、86 / ロッテオリオンズ）
82年に当時としては最年少の28歳で達成。85、86年は2年連続。最多3度の三冠王
ブーマー・ウェルズ（1984 / 阪急ブレーブス）
外国人初の三冠王
ランディ・バース（1985、86 / 阪神タイガース）
パ・リーグで落合博満選手が2年連続で三冠王を獲得したのと同じ85・86年に、セ・リーグではバースが連続三冠王。86年はプロ野球記録として残る打率3割8分9厘をマーク
松中信彦（2004 / ダイエーホークス）
平成でただ一人の達成者
村上宗隆（2022 / ヤクルトスワローズ）
2022年シーズン最終戦で、15試合ぶりとなる56号ソロホームラン。1964年に王貞治氏が記録した55本塁打を58年ぶりに更新し、日本選手最多ホームランも記録した
日本プロ野球 三冠王達成者
|達成年
|選手・球団
|打率 / 本塁打 / 打点
|1938秋
|中島治康（巨人）
|.361 / 10 / 38
|1965
|野村克也（南海）
|.320 / 42 / 110
|1973
|王貞治（巨人）
|.355 / 51 / 114
|1974
|王貞治（巨人）
|.332 / 49 / 107
|1982
|落合博満（ロッテ）
|.325 / 32 / 99
|1984
|ブーマー（阪急）
|.355 / 37 / 130
|1985
|落合博満（ロッテ）
|.367 / 52 / 146
|1985
|バース（阪神）
|.350 / 54 / 134
|1986
|落合博満（ロッテ）
|.360 / 50 / 116
|1986
|バース（阪神）
|.389/ 47 / 109
|2004
|松中信彦（ダイエー）
|.358 / 44 / 120
|2022
|村上宗隆（ヤクルト）
|.318 / 56 / 134
出所 : 日本野球機構
バナー写真 : 時事