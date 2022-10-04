ヤクルト・村上宗隆選手が2022年セ・リーグの三冠王となった。プロ野球史上8人目（12度目）の快挙を22歳の最年少で達成した。

中島治康（1938年秋 / 東京巨人）

プロ野球草創期の春・秋2シーズン制時代の打撃王。38年秋シーズン38試合での成績

野村克也（1965 / 南海ホークス）

戦後にセ・パ2リーグ制となってから最初の三冠王。捕手では唯一の達成者

王貞治（1973、1974 / 読売ジャイアンツ）

史上初の2年連続達成

落合博満（1982、85、86 / ロッテオリオンズ）

82年に当時としては最年少の28歳で達成。85、86年は2年連続。最多3度の三冠王

ブーマー・ウェルズ（1984 / 阪急ブレーブス）

外国人初の三冠王

ランディ・バース（1985、86 / 阪神タイガース）

パ・リーグで落合博満選手が2年連続で三冠王を獲得したのと同じ85・86年に、セ・リーグではバースが連続三冠王。86年はプロ野球記録として残る打率3割8分9厘をマーク

松中信彦（2004 / ダイエーホークス）

平成でただ一人の達成者

村上宗隆（2022 / ヤクルトスワローズ）

2022年シーズン最終戦で、15試合ぶりとなる56号ソロホームラン。1964年に王貞治氏が記録した55本塁打を58年ぶりに更新し、日本選手最多ホームランも記録した

日本プロ野球 三冠王達成者

達成年 選手・球団 打率 / 本塁打 / 打点 1938秋 中島治康（巨人） .361 / 10 / 38 1965 野村克也（南海） .320 / 42 / 110 1973 王貞治（巨人） .355 / 51 / 114 1974 王貞治（巨人） .332 / 49 / 107 1982 落合博満（ロッテ） .325 / 32 / 99 1984 ブーマー（阪急） .355 / 37 / 130 1985 落合博満（ロッテ） .367 / 52 / 146 1985 バース（阪神） .350 / 54 / 134 1986 落合博満（ロッテ） .360 / 50 / 116 1986 バース（阪神） .389/ 47 / 109 2004 松中信彦（ダイエー） .358 / 44 / 120 2022 村上宗隆（ヤクルト） .318 / 56 / 134

出所 : 日本野球機構

バナー写真 : 時事