旅行どころか、老親の介護や親族の葬儀のために帰省することすらはばかられる時期があった。コロナ禍でさまざまな行動が制限された2年半を乗り越えて、正々堂々と旅に出る日が戻ってきた！温泉、紅葉、旬のうまいもの…日本の秋を満喫しよう。

旅行代金の一部補助する観光需要喚起策「全国旅行支援」が東京都を除く全国46道府県で10月11日からスタートした。（東京都は20日から）

全国旅行支援の割引率は40%。公共交通機関の利用と宿泊がセットの旅行商品は１泊１人当たり最大8000円、宿泊のみや日帰りの旅行商品は同5000円が上限と設定されている。旅先の飲食店・土産物店などで利用できるクーポンが平日は3000円、休日は1000円分付与される。1回の旅行で7泊まで利用でき、期間中は何度旅行に行ってもOK。

全国旅行支援の概要 対象 全国の旅行宿泊 条件 ワクチン3回接種 または 陰性証明 期間 2022年10月11日～12月下旬 割引率 40% 割引上限（一泊当たり） 交通費込みパック旅行 / 8000円 宿泊のみ / 5000円 地域共通クーポン 平日 / 3000円 休日 / 1000円 旅先で使えるクーポン券の額を勘案すれば、平日の旅が圧倒的にお得。使いそびれていた有給休暇を使ってお得に旅をしては？ ちなみに、全国旅行支援では、【宿泊日と翌日の両方が土・日・祝に当たる場合を休日 / それ以外は平日】扱いとなる。つまり、土曜日宿泊は【土・日】の組み合わせなので休日扱い、金曜日宿泊は【金・土】なので平日扱い、日曜日宿泊も【日・月】なので平日扱いとなる。

旅行支援補助額早見表（一泊当たり）

パック旅行 宿泊のみ 平日 1万1000円 8000円 割引8000円＋クーポン3000円 割引5000円＋クーポン3000円 休日 9000円 6000円 割引8000円＋クーポン1000円 割引5000円＋クーポン1000円

独自の宿泊費補助や特典付与を打ち出している自治体もあるので、組み合わせればさらにお得になるケースも多い。旅行サイトや自治体のウェブサイトで情報収集して、秋を満喫しよう！

バナー写真：PIXTA