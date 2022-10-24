政府は現行の健康保険証を2024年秋に廃止し、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」に切り替える方針を発表した。保険証の機能を持たせることで取得を実質に義務化し、交付率が約5割強にとどまるカードの普及加速を目指す。紀尾井町戦略研究所が実施した調査では、これまでのところ「マイナ保険証」を使ったことがある人は3.3%にとどまっている。

紀尾井町戦略研究所が10月中旬に実施したマイナンバーカードに関する意識調査で、マイナンバー制度やカードの概要について「十分理解」「ある程度理解」と答えた人は全体の68.2%だった。マイナンバーカードを「持っている」と回答した人は59.4%で、2022年10月2日時点の申請状況（7011万人、全人口比55.7%）におおむね一致していた。「取得するつもりはない」という人は18.4%。

政府はマイナンバーカード普及策として、カード取得者に買い物などで使える最大2万円分のマイナポイントを付与するキャンペーンを実施している。ポイントを獲得した人は56%に上り、施策は一定の効果を上げている。ただ、本人確認や行政機関への申請などの用途でマイナンバーカードを使ったことがあるかを聞いたところ、「使ったことがある」人は29.9%にとどまり、社会に定着するにはもう少し時間がかかりそうだ。

2021年10月からマイナンバーカードを健康保険証として利用できる「マイナ保険証」が導入されたが、「利用登録して既に使っている」人はわずか3.3%。「登録したがまだ使っていない/使える医療機関がない」と答えた人が35.3%だった。

調査はインターネット上でのアンケート方式で、全国の18歳以上の人1000人からの回答を集計。属性等は指定していない。紀尾井町戦略研究所の調査の詳細はこちら

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