新型コロナウイルスの流行が収束した…というには程遠い状態だが、10月に入って水際対策の緩和、全国旅行支援のスタートなど、「withコロナ」と割り切って社会経済運営をしていくムードが強まってきた。というわけで、2年間がまんを強いられた忘年会も解禁ムード？

2022年も残り約2カ月。新型コロナウイルスの感染者数は完全に減り切ってはいないが、3年ぶりに行動制限がない忘年会シーズンを迎えることができそうだ。

ぐるなびが全国の20～60代を対象に実施したウェブアンケート調査（回答数1224）では、忘年会が「好き」と答えた人は62.7％で、「嫌い」を大きく上回った。

今年、飲食店での忘年会に参加するか聞いたところ、「職場」は50.7％、「プライベート」は67.9％が参加意向だった。緊急事態宣言やまん延防止等重点措置で制限が多かった2020年、2021年の忘年会参加率は職場で約1割、プライベートで約2割だったので、コロナ禍で厳しい経営を強いられてきた飲食店には、久々に忙しい忘年会シーズンになりそう。

忘年会の平均予算を聞いたところ、「職場」4139.1円に対して、「プライべート」は4795.9円と650円以上高かった。

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