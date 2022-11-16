自分の思い入れのあるものがトップ10に入っていたらちょっとうれしい。でも、毎日使うパスワードがトップ10に入っていたら…少し気持ちを引き締めた方がいいかも！

パナマのセキュリティ企業ノード セキュリティが発表した「日本で最も使われたパスワードランキング2022」のトップは「123456」だった。以下、「password」「1234」が続いた。一見、ランダムな文字列に見える「1qaz2wsx」はキーボードの配列を利用しただけのもの。下のトップ20の表にあるように、ほとんどのものはたった1秒で破られてしまう。

トップ50には「hiromi」「miyuki」など人名的なものや、「sakura」「himawari」など花の名前、「doraemon」などアニメ・漫画にちなんだものもあった。

世界30カ国調査ではTOP200を公開。トップは「password」（490万回以上使用）で、2位「123456」（約150万回）、3位「123456789」（約41万回）だった。

同社は、パスワードを安全に保つためには「長くてユニークなパスワードを作成し、再利用しない」「パスワード管理アプリを使用する」などの方法を勧めている。

日本で人気のパスワードトップ20

順位 パスワード 盗まれるのにかかる時間 1 123456 1秒 2 password 1秒 3 1234 1秒 4 12345678 1秒 5 akubisa2020 5日 6 xxxxxx 1秒 7 sakura 1秒 8 303030 1秒 9 12345 1秒 10 123456789 1秒 11 1111 1秒 12 000000 1秒 13 1qaz2wsx 1秒 14 Garba3060 1日 15 1212 1秒 16 126 1秒 17 adgjmptw 1秒 18 1215 1秒 19 ilove12345@ 26分 20 diskunion 1日

出所 : NORD Security

バナー写真 : PIXTA