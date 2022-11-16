自分の思い入れのあるものがトップ10に入っていたらちょっとうれしい。でも、毎日使うパスワードがトップ10に入っていたら…少し気持ちを引き締めた方がいいかも！
パナマのセキュリティ企業ノード セキュリティが発表した「日本で最も使われたパスワードランキング2022」のトップは「123456」だった。以下、「password」「1234」が続いた。一見、ランダムな文字列に見える「1qaz2wsx」はキーボードの配列を利用しただけのもの。下のトップ20の表にあるように、ほとんどのものはたった1秒で破られてしまう。
トップ50には「hiromi」「miyuki」など人名的なものや、「sakura」「himawari」など花の名前、「doraemon」などアニメ・漫画にちなんだものもあった。
世界30カ国調査ではTOP200を公開。トップは「password」（490万回以上使用）で、2位「123456」（約150万回）、3位「123456789」（約41万回）だった。
同社は、パスワードを安全に保つためには「長くてユニークなパスワードを作成し、再利用しない」「パスワード管理アプリを使用する」などの方法を勧めている。
日本で人気のパスワードトップ20
|順位
|パスワード
|盗まれるのにかかる時間
|1
|123456
|1秒
|2
|password
|1秒
|3
|1234
|1秒
|4
|12345678
|1秒
|5
|akubisa2020
|5日
|6
|xxxxxx
|1秒
|7
|sakura
|1秒
|8
|303030
|1秒
|9
|12345
|1秒
|10
|123456789
|1秒
|11
|1111
|1秒
|12
|000000
|1秒
|13
|1qaz2wsx
|1秒
|14
|Garba3060
|1日
|15
|1212
|1秒
|16
|126
|1秒
|17
|adgjmptw
|1秒
|18
|1215
|1秒
|19
|ilove12345@
|26分
|20
|diskunion
|1日
出所 : NORD Security
バナー写真 : PIXTA