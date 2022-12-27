岸田文雄首相は2022年12月27日、政治資金をめぐる問題を国会で追及されてきた秋葉賢也復興相から辞表を受理した。10月24日の山際大志郎経済再生担当相、11月11日の葉梨康弘法務相、11月20日の寺田稔総務相に続いて、わずか2カ月で4人の閣僚を事実上の更迭する異常事態。1月召集の通常国会で野党が首相の任命責任を厳しく問うのは確実で、政権運営に大きな打撃となる。

第二次安倍政権以降の主な閣僚の辞任をまとめた。

【岸田政権】

202年12月27日 秋葉賢也復興相

家賃支払いなどの形で親族に政治資金を還流させた疑惑や、秘書が前回衆院選で選挙運動の報酬を受け取っていた疑いが指摘された

2022年11月20日 寺田稔総務相

妻が代表を務める政治団体の脱税の可能性や資産等報告書で1250万円の貸付金が不記載・訂正を届け出。後援会の政治資金収支報告書に記載された会計責任者が故人だったなど、政治資金問題が相次いで発覚

2022年11月11日 葉梨康弘法務相

自民党衆院議員のパーティーで「法相は死刑のはんこを押す時だけニュースになる地味な役職」と発言。過去にも同様の発言をしていたことが発覚

2022年10月24日 山際大志郎経済再生担当相

世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の関連団体会合への出席など、同教団との接点が相次いで発覚。教団の韓鶴子総裁との接触も認めた

【安倍晋三政権】

2019年10月 河井克行法務相

参院選での買収事件

2019年10月 菅原一秀経済産業相

公職選挙法で禁じられた地元有権者への寄付

2019年4月 桜田義孝五輪担当相

「復興以上に議員が大事」と失言

2017年7月 稲田朋美防衛相

陸上自衛隊の南スーダンの国連平和維持活動の日報隠蔽問題

2017年4月 今村雅弘復興担当相

東日本大震災について「東北でよかった」と発言

2016年1月 甘利明経済再生相

建設会社からの現金授受

2015年2月 西川公也農林水産省相

国の補助金交付が決まった企業からの献金

2014年10月 松島みどり法務相

似顔絵入りうちわを選挙区で配布

2014年10月 小渕優子経済産業相

自らの政治団体の不明朗の政治資金問題

バナー写真 : 12月27日午前の復興推進会議で発言する岸田文雄首相（左）。隣りは秋葉賢也復興相。この日の午後、秋葉氏は岸田首相に辞表を提出した（時事）