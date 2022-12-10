新型コロナウイルスの感染拡大で社会・経済活動が大きく制限された時期、私たちはどれほど「普通」であることのありがたみを感じただろうか。各地に伝わる盆踊りや念仏踊りなどの「風流踊り」には、疫病や戦さなどの災厄から逃れ、平穏に普通に暮らすことへの切なる願いが込められている。

盆踊りや念仏踊りなど24都府県で伝承されてきた41件の民俗芸能「風流踊（ふりゅうおどり）」がユネスコ（国連教育科学文化機関）の無形文化遺産に登録される。

風流踊は華やかで人目を引く「風流」の精神を表し、笛や太鼓などの音曲とともににぎやかに踊る。歴史や風土を反映し、地域ごとに特色があるが、いずれも、災厄を払い、死者の供養や豊作祈願など安寧な暮らしを願う人々の祈りが込められている。

同委員会は決議で、「人々を結びつけるネットワークを促進し、コミュニティーへの帰属意識を育む。新型コロナウイルスの感染拡大のような非常時には、困難を乗り越えるための助けとなる」と評価した。

41件はいずれも国指定重要無形民俗文化財に指定されている。2009年に登録された神奈川県三浦市の「チャッキラコ」と同様の要素を持つものをグループ化した拡張提案のため、日本の無形文化遺産の件数は22件のままとなる。

無形文化遺産への登録が決まった「風流踊」を構成する41件は次の通り。

〈東北〉

永井の大念仏剣舞（盛岡市）

鬼剣舞（岩手県北上市、奥州市）

西馬音内の盆踊（秋田県羽後町）

毛馬内の盆踊（秋田県鹿角市）

岩手県北上市 鬼剣舞 （PIXTA）

〈関東〉

小河内の鹿島踊（東京都奥多摩町）

新島の大踊（東京都新島村）

下平井の鳳凰の舞（東京都日の出町）

チャッキラコ（神奈川県三浦市）（2009年登録済）

山北のお峰入り（神奈川県山北町）

〈甲信越〉

綾子舞（新潟県柏崎市）

大の阪（新潟県魚沼市）

無生野の大念仏（山梨県上野原市）

跡部の踊り念仏（長野県佐久市）

新野の盆踊（長野県阿南町）

和合の念仏踊（長野県阿南町）

新潟県柏崎市 綾子舞 ©柏崎市

〈中部〉

郡上踊（岐阜県郡上市）

寒水の掛踊（岐阜県郡上市）

徳山の盆踊（静岡県川根本町）

有東木の盆踊（静岡市）

綾渡の夜念仏と盆踊（愛知県豊田市）

勝手神社の神事踊（三重県伊賀市）

近江湖南のサンヤレ踊り（滋賀県草津市、栗東市）

近江のケンケト祭り長刀振り（滋賀県守山市、甲賀市、東近江市、竜王町）

岐阜県郡上市 郡上踊 ©岐阜県観光連盟

〈近畿〉

京都の六斎念仏（京都市）

やすらい花（京都市）

久多の花笠踊（京都市）

阿万の風流大踊小踊（兵庫県南あわじ市）

十津川の大踊（奈良県十津川村）

〈中国〉

津和野弥栄神社の鷺舞（島根県津和野町）

白石踊（岡山県笠岡市）

大宮踊（岡山県真庭市）

島根県津和野町 鷺舞 ©島根県観光連盟

〈四国〉

西祖谷の神代踊（徳島県三好市）

綾子踊（香川県まんのう町）

滝宮の念仏踊（香川県綾川町）

〈九州〉

感応楽（福岡県豊前市）

平戸のジャンガラ（長崎県平戸市）

大村の沖田踊・黒丸踊（長崎県大村市）

対馬の盆踊（長崎県対馬市）

野原八幡宮風流（熊本県荒尾市）

吉弘楽（大分県国東市）

五ケ瀬の荒踊（宮崎県五ケ瀬町）

長崎県大村市 黒丸踊 ©長崎県観光連盟

バナー写真 : 新潟県柏崎市の綾子舞 ©柏崎市