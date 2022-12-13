史上初のクワッドアクセル（4回転半）を成功させ、五輪3連覇を果たしていれば、2022年のスポーツ重大ニュースのトップになっていたに違いない。しかし、それが実現しなくともトップニュースは羽生結弦選手。

2022年2月に開催された北京五輪、3月のパラリンピック大会は、チケットの一般販売が見送られ、コロナ禍3年目もスポーツにとっての受難は続いた。それでも、4年に一度の熱い戦いは私たちに興奮と感動をもたらしてくれた。

国内では、2020-21年は軒並み中止や無観客開催に追い込まれたスポーツイベントが、少しずつ正常化し、生で観戦する楽しさ、参加する喜びが戻ってきた。

笹川スポーツ財団が2022年11月末～12月上旬にかけて実施したウェブアンケートで、今年のスポーツ重大ニュースを聞いたところ、トップはソチ・平昌五輪の連覇など数々の偉業を成し遂げたフィギュアスケートの羽生結弦選手のプロ転向。トップ10のうち4項目でフィギュアスケート関連だった。

活躍したスポーツ選手として選ばれたのは、昨年に引き続き、メジャーリーグエンゼルスの大谷翔平選手。二刀流での快進撃は続き、2桁勝利と2桁本塁打をベーブ・ルース依頼104年ぶりに達成した。

スポーツ10大ニュース

1 【フィギュアスケート】羽生結弦がプロ転向を表明 2 【北京2022】フィギュアスケートで男子シングルで鍵山優真が銀、宇野昌磨が銅、女子シングルで坂本香織が銅メダル獲得 3 【世界フィギュア】男子シングルで宇野昌磨が優勝、鍵山優真が2位、女子シングルで坂本香織が優勝 4 【北京2022】スノーボードのハーフパイプで、ソチと平昌の銀メダリスト平野歩夢が金獲得 5 【体操】個人総合で五輪連覇、世界選手権6連覇などの偉業を残した内村航平が引退 6 【ロシアのウクライナ侵攻】北京2022、サッカーW杯予選など多くの国際大会にロシア不出場 7 【サッカーW杯】予選リーグで日本が4度の優勝を誇るドイツに2-1で逆転勝利 8 【北京2022】フィギュアスケートでロシアのワリエワが禁止薬物の陽性反応が出るも出場し物議 9 【メジャーリーグ】エンゼルス・大谷翔平が1918年のベーブ・ルース以来となる2桁勝利と2桁本塁打達成 10 【スピードスケート】平昌2018五輪の金メダリスト・小平奈緒が引退

出所 : 笹川スポーツ財団

2022年活躍したと思うアスリート

1 大谷翔平（野球） 2 平野歩夢（スノーボード） 3 宇野昌磨（フィギュアスケート） 4 国枝慎吾（車いすテニス） 5 坂本香織（フィギュアスケート） 6 村上宗隆（野球） 7 高木美帆（スピードスケート） 8 佐々木朗希（野球） 9 鍵山優真（フィギュアスケート） 10 小林陵侑（スキー）

出所 : 笹川スポーツ財団

アンケート調査は11月28日～12月日にウェブ上で実施。投票総数5216票を集計した。

バナー写真 : 左から大谷翔平選手、平野歩夢選手、宇野昌磨選手（ロイター）