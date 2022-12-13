史上初のクワッドアクセル（4回転半）を成功させ、五輪3連覇を果たしていれば、2022年のスポーツ重大ニュースのトップになっていたに違いない。しかし、それが実現しなくともトップニュースは羽生結弦選手。
2022年2月に開催された北京五輪、3月のパラリンピック大会は、チケットの一般販売が見送られ、コロナ禍3年目もスポーツにとっての受難は続いた。それでも、4年に一度の熱い戦いは私たちに興奮と感動をもたらしてくれた。
国内では、2020-21年は軒並み中止や無観客開催に追い込まれたスポーツイベントが、少しずつ正常化し、生で観戦する楽しさ、参加する喜びが戻ってきた。
笹川スポーツ財団が2022年11月末～12月上旬にかけて実施したウェブアンケートで、今年のスポーツ重大ニュースを聞いたところ、トップはソチ・平昌五輪の連覇など数々の偉業を成し遂げたフィギュアスケートの羽生結弦選手のプロ転向。トップ10のうち4項目でフィギュアスケート関連だった。
活躍したスポーツ選手として選ばれたのは、昨年に引き続き、メジャーリーグエンゼルスの大谷翔平選手。二刀流での快進撃は続き、2桁勝利と2桁本塁打をベーブ・ルース依頼104年ぶりに達成した。
スポーツ10大ニュース
|1
|【フィギュアスケート】羽生結弦がプロ転向を表明
|2
|【北京2022】フィギュアスケートで男子シングルで鍵山優真が銀、宇野昌磨が銅、女子シングルで坂本香織が銅メダル獲得
|3
|【世界フィギュア】男子シングルで宇野昌磨が優勝、鍵山優真が2位、女子シングルで坂本香織が優勝
|4
|【北京2022】スノーボードのハーフパイプで、ソチと平昌の銀メダリスト平野歩夢が金獲得
|5
|【体操】個人総合で五輪連覇、世界選手権6連覇などの偉業を残した内村航平が引退
|6
|【ロシアのウクライナ侵攻】北京2022、サッカーW杯予選など多くの国際大会にロシア不出場
|7
|【サッカーW杯】予選リーグで日本が4度の優勝を誇るドイツに2-1で逆転勝利
|8
|【北京2022】フィギュアスケートでロシアのワリエワが禁止薬物の陽性反応が出るも出場し物議
|9
|【メジャーリーグ】エンゼルス・大谷翔平が1918年のベーブ・ルース以来となる2桁勝利と2桁本塁打達成
|10
|【スピードスケート】平昌2018五輪の金メダリスト・小平奈緒が引退
出所 : 笹川スポーツ財団
2022年活躍したと思うアスリート
|1
|大谷翔平（野球）
|2
|平野歩夢（スノーボード）
|3
|宇野昌磨（フィギュアスケート）
|4
|国枝慎吾（車いすテニス）
|5
|坂本香織（フィギュアスケート）
|6
|村上宗隆（野球）
|7
|高木美帆（スピードスケート）
|8
|佐々木朗希（野球）
|9
|鍵山優真（フィギュアスケート）
|10
|小林陵侑（スキー）
出所 : 笹川スポーツ財団
アンケート調査は11月28日～12月日にウェブ上で実施。投票総数5216票を集計した。
バナー写真 : 左から大谷翔平選手、平野歩夢選手、宇野昌磨選手（ロイター）