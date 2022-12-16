米国の専門誌が選ぶ2022年の日本庭園ランキングで、足立美術館（島根県安来市）が1位に選ばれた。同館の1位選出は2003年のランキング開始から20年連続。

米国の日本庭園専門誌「ジャーナル・オブ・ジャパニーズ・ガーデニング」は、旅館や個人邸も含む約1000の候補地の中から、世界各国の専門家が選んだ日本庭園のランキング上位50件を毎年発表している。同誌はこのプロジェクトについて、「日本の庭を規模や知名度によらず、純粋にその美と質によって評価する初の試み」と紹介している。

2022年の1位には、20年連続で足立美術館が選出された。同美術館には建物を囲むように「枯山水庭」「苔庭」「白砂青松庭」など5万坪（約16.5万平方メートル）に及ぶ多様な庭園が広がっている。

同美術館の足立隆則館長は20年連続の1位選出について、「庭もまた一幅の絵画である―との信念で、創立者・足立全康は庭づくりに後半生を捧げました。美術館ではその遺志を継ぎ、庭師をはじめ、職員全員が一丸となって、1年365日、1日も休み怠ることなく、庭の維持管理に当たっています。そうした地道な努力が評価された結果であると思っています」とコメントしている。

足立美術館の冬の池庭 （足立美術館提供、画像の転載・コピー禁止）

2位には20年連続で宮内庁が管理する桂離宮（京都市）が選ばれた。以下、旧個人邸の山本亭（東京都葛飾区）、料亭旅館の皆美館（松江市）などが続いた。

2022年の日本庭園ランキング トップ10

名称 所在地 形態 1 足立美術館 島根県安来市 美術館 2 桂離宮 京都市 国有財産 3 山本邸 東京都葛飾区 旧個人邸 4 皆美館 島根県松江市 料亭旅館 5 養浩館庭園 福井市 旧藩主別邸 6 庭園の宿 石亭 広島県廿日市市 旅館 7 玉堂美術館 東京都青梅市 美術館 8 隠れ里 車屋 神奈川県藤沢市 料理店 9 松田屋ホテル 山口市 旅館 10 二条城 二の丸庭園 京都市 史跡

米誌『数寄屋リビングマガジン / ジャーナル・オブ・ジャパニーズ・ガーデニング』選定

京都 桂離宮（PIXTA）

葛飾柴又 山本亭（PIXTA）

養浩館庭園 ©福井県観光連盟

青梅 玉堂美術館 庭園の紅葉（PIXTA）

二条城 二の丸庭園（PIXTA）

バナー写真 : 足立美術館の枯山水庭（足立美術館提供、画像の転載・コピー禁止）