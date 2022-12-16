米国の専門誌が選ぶ2022年の日本庭園ランキングで、足立美術館（島根県安来市）が1位に選ばれた。同館の1位選出は2003年のランキング開始から20年連続。
米国の日本庭園専門誌「ジャーナル・オブ・ジャパニーズ・ガーデニング」は、旅館や個人邸も含む約1000の候補地の中から、世界各国の専門家が選んだ日本庭園のランキング上位50件を毎年発表している。同誌はこのプロジェクトについて、「日本の庭を規模や知名度によらず、純粋にその美と質によって評価する初の試み」と紹介している。
2022年の1位には、20年連続で足立美術館が選出された。同美術館には建物を囲むように「枯山水庭」「苔庭」「白砂青松庭」など5万坪（約16.5万平方メートル）に及ぶ多様な庭園が広がっている。
同美術館の足立隆則館長は20年連続の1位選出について、「庭もまた一幅の絵画である―との信念で、創立者・足立全康は庭づくりに後半生を捧げました。美術館ではその遺志を継ぎ、庭師をはじめ、職員全員が一丸となって、1年365日、1日も休み怠ることなく、庭の維持管理に当たっています。そうした地道な努力が評価された結果であると思っています」とコメントしている。
2位には20年連続で宮内庁が管理する桂離宮（京都市）が選ばれた。以下、旧個人邸の山本亭（東京都葛飾区）、料亭旅館の皆美館（松江市）などが続いた。
2022年の日本庭園ランキング トップ10
|名称
|所在地
|形態
|1
|足立美術館
|島根県安来市
|美術館
|2
|桂離宮
|京都市
|国有財産
|3
|山本邸
|東京都葛飾区
|旧個人邸
|4
|皆美館
|島根県松江市
|料亭旅館
|5
|養浩館庭園
|福井市
|旧藩主別邸
|6
|庭園の宿 石亭
|広島県廿日市市
|旅館
|7
|玉堂美術館
|東京都青梅市
|美術館
|8
|隠れ里 車屋
|神奈川県藤沢市
|料理店
|9
|松田屋ホテル
|山口市
|旅館
|10
|二条城 二の丸庭園
|京都市
|史跡
米誌『数寄屋リビングマガジン / ジャーナル・オブ・ジャパニーズ・ガーデニング』選定
バナー写真 : 足立美術館の枯山水庭（足立美術館提供、画像の転載・コピー禁止）