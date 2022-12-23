1年に親が支払う子供の学習費は、公立小学校だと35万円、私立小学校だと166万円と公・私で大きな開きがある。幼稚園から高校までずっと公立か、ずっと私立かでは負担の違いがとてつもない。

文部科学省の「2021年度子供の学習費調査」によると、幼稚園に3歳で入園して高校を卒業するまでの15年間、全て私立に通わせた場合の学習費（授業料や学習塾費など）の総額が1838万円と過去最高となった。全て公立の場合も過去最高の574万円となったが、私立は公立の約3.2倍に上った。

授業料など学校へ支払った額は、公立小中と私立中高が前回からほぼ横ばい。それでも各年代の補助学習費（学習塾代）の増加が、全体を押し上げた。

保護者が1年間に支出した子供1人あたりの学習費でみると、特に小学校では公立か私立かの「公私格差」が大きく、4.7倍に及んだ。

公立と私立の年間の学習費支出の比較

公立 私立 公私比率 幼稚園 165,126 308,909 1.9 小学校 352,566 1,666,949 4.7 中学校 538,799 1,436,353 2.7 高校 512,971 1,054,444 2.1

公私比率は公立を「1」とした場合の私立の比率を示している。

文部科学省「2021年度子供の学習費調査」を基に編集部作成

学習費調査は1994年度から隔年で実施。新型コロナウイルス感染拡大の影響で本来の調査年に当たる2020年度は実施できず、3年ぶりとなった。全国の幼稚園・小中高1600校の保護者約5万3000人を対象とし、約2万7000人から回答を得た。

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