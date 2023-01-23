カレー粉やスパイスでおなじみエスビー食品が「日賀志屋」として創業したのは1923年。社名は「一日一日を賀び、志をたてて商売にいそしみ励む」という創業者の信念からとったという。その精神が100年企業につながったのだろう。東京商工リサーチの調査では、2023年に創業100年を迎える企業は2649社を数える。第一次世界大戦終結間もない時期に誕生し、関東大震災、第二次世界大戦など混乱と激動の時代を生き抜いてきた企業に敬意を表したい。

この会社がなければ日本人はここまでカレー好きにはならなかったかも…。今から100年前の1923年創業の日賀志屋（ひがしや）が国産カレー粉の製造に成功。同社は1949年にエスビー食品に社名変更。昭和世代なら必ずや食べたことがあるであろう固形のカレールー「ゴールデンカレー」を発売したのは1966年。

東京商工リサーチの集計によると、2023年は全国で2649社が創業100周年を迎える。主な100周年企業は、エスビー食品以外にも、農林中央金庫、富士電機、富国生命保険、高砂熱学工業などがある。

100年前の1923年は、第一次世界大戦（1914～18）終結から5年後。戦後恐慌の痛手が残る中、9月1日には関東大震災に見舞われた。この年に創業した会社は、震災恐慌、世界恐慌、第二次世界大戦と激動の時代を生き延びてきたと言える。100年にわたって社会から必要とされ続け、長い歴史を生き抜いてきた企業に敬意！

2023年の主な100周年企業

農林中金 東京都千代田区 第一次産業向け金融機関 富士電機 東京都品川区 産業用電気機器 富国生命保険 東京都千代田区 保険 高砂熱学工業 東京都新宿区 空調設備工事 エクセディ 大阪府寝屋川市 自動車部品・付属品製造 エスビー食品 東京都中央区 調味料製造

東京商工リサーチの資料を基に作成

さらに長い歴史を刻んできた周年企業には、江戸初期の1623年創業で飛騨高山の地酒「久寿玉」などを造り続ける平瀬酒造店、江戸中期1723年創業の寝具専門店筑前屋と400周年、300周年が各1社。200周年企業は酸化鉄大手の戸田工業など9社が確認されたという。

2023年の主な周年企業

（400）平瀬酒造店 岐阜県高山市 酒造 （300）筑前屋 香川県高松市 寝具専門店 （200）戸田工業 広島市 酸化鉄最大手

東京商工リサーチの資料を基に作成

バナー写真 : 1923年、震災復興の銀座通り（時事）