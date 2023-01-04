新型コロナウイルスのまん延から3年。いまだ感染者数は高水準にあるが、2023年は3年ぶりに行動制限を伴わない年明けを迎えた。コロナと共存しながら、いかに社会・経済を正常化させていくか今年の課題となりそうだ。5月の広島での主要7カ国首脳会議（サミット）を中心に、日本各地でG7閣僚会合が開催される。日本の魅力を世界へと発信する好機としたい。2023年の主な予定をまとめた。

2023年の国内外の主な予定

1月17日 阪神大震災から28年 1月23日 通常国会召集 2月12日 宇宙航空研究開発機構（JAXA）の次期基幹ロケットH3初打ち上げ（予定） 2月21日 上野動物園のパンダ・シャンシャン中国に返還 3月8日 ワールド・ベースボール・クラシック（米国など）開幕 3月11日 東日本大震災、東京電力福島第1原子力発電所事故から12年 4月1日 子ども家庭庁発足 4月1日 改正道路交通法施行、自動運転レベル4の運行許可制度開始 4月8日 黒田東彦日銀総裁の任期満了 4月9日 統一地方選投開票 5月19日 主要7カ国首脳会議（G7サミット） 広島、21日まで 7月8日 安倍晋三元首相銃撃事件から1年 7月20日 サッカー女子ワ―ルドカップ（オーストラリア、ニュージーランド共催）開幕 9月1日 関東大震災から100年 9月8日 ラグビーワールドカップ（フランス）開幕 10月1日 消費税「インボイス制度」導入 10月4日 岸田文雄首相就任2年 秋頃 ジブリパークに「もののけの里」オープン 12月11日 日本初の世界自然遺産登録（屋久島、白神山地）から30年

バナー写真 : 原爆ドーム（写真提供 広島県）