新型コロナウイルスのまん延から3年。いまだ感染者数は高水準にあるが、2023年は3年ぶりに行動制限を伴わない年明けを迎えた。コロナと共存しながら、いかに社会・経済を正常化させていくか今年の課題となりそうだ。5月の広島での主要7カ国首脳会議（サミット）を中心に、日本各地でG7閣僚会合が開催される。日本の魅力を世界へと発信する好機としたい。2023年の主な予定をまとめた。
2023年の国内外の主な予定
|1月17日
|阪神大震災から28年
|1月23日
|通常国会召集
|2月12日
|宇宙航空研究開発機構（JAXA）の次期基幹ロケットH3初打ち上げ（予定）
|2月21日
|上野動物園のパンダ・シャンシャン中国に返還
|3月8日
|ワールド・ベースボール・クラシック（米国など）開幕
|3月11日
|東日本大震災、東京電力福島第1原子力発電所事故から12年
|4月1日
|子ども家庭庁発足
|4月1日
|改正道路交通法施行、自動運転レベル4の運行許可制度開始
|4月8日
|黒田東彦日銀総裁の任期満了
|4月9日
|統一地方選投開票
|5月19日
|主要7カ国首脳会議（G7サミット） 広島、21日まで
|7月8日
|安倍晋三元首相銃撃事件から1年
|7月20日
|サッカー女子ワ―ルドカップ（オーストラリア、ニュージーランド共催）開幕
|9月1日
|関東大震災から100年
|9月8日
|ラグビーワールドカップ（フランス）開幕
|10月1日
|消費税「インボイス制度」導入
|10月4日
|岸田文雄首相就任2年
|秋頃
|ジブリパークに「もののけの里」オープン
|12月11日
|日本初の世界自然遺産登録（屋久島、白神山地）から30年
バナー写真 : 原爆ドーム（写真提供 広島県）