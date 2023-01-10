世界野球ソフトボール連盟（WBSC）が12月末に最新の世界ランキングを発表し、野球男子で日本が1位の座を維持した。
2位はチャイニーズ・タイペイ（台湾）、3位は「WBSC U-12」の国際大会で優勝した米国、4位は韓国、5位メキシコとなっている。
WBSCランキング トップ10（2022年12月末）
|前回比
|1
|日本
|2
|台湾
|3
|米国
|△2
|4
|韓国
|▼1
|5
|メキシコ
|▼1
|6
|ベネズエラ
|△1
|7
|オランダ
|△1
|8
|キューバ
|△1
|9
|ドミニカ
|▼3
|10
|オーストラリア
（前回ランキングは21年12月末時点）
「侍ジャパン」の愛称で知られる日本は、これまで「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」で2度優勝。2021年の東京五輪でも金メダルを獲得するなど、国際大会で輝かしい戦績を誇っている。世界ランキングは、U-12からトップレベルまでの代表チームの、WBSCが公認する世界大会での4年間の成績をポイント換算したもの。最新版では2019年から22年の成果が反映されている。
主要な野球強豪国・地域のランキング推移は、下図の通り。日本は14年から8年連続で1位の座にある。
野球ではWBSCが主催する国際大会のほか、メジャーリーグベースボール（MLB）機構とMLB選手会により結成されたワールド・ベースボール・クラシック・インク（WBCI）が主催するWBCの知名度が高い。2006年からこれまでに4回開催の歴史があり、日本は第1回、第2回と続けて優勝している。
WBCの結果
2006年
|決勝
|日本 10－6 キューバ
|準決勝
|日本 6－0 韓国
|キューバ 3－1 ドミニカ
2009年
|決勝
|日本 5－3 韓国
|準決勝
|韓国 10－2 ベネズエラ
|日本 9－4 米国
2013年
|決勝
|ドミニカ 3－0 プエルトリコ
|準決勝
|日本 1－3 プエルトリコ
|ドミニカ 4－1 オランダ
2017年
|決勝
|米国 8－0 プエルトリコ
|準決勝
|プエルトリコ 4－3 オランダ
|日本 1－2 米国
WBCは、第5回大会がいよいよ2023年3月開催予定。世界20カ国・地域の代表チームが参加し、まず日本、台湾、米国で予選ラウンドを行う。
2021年12月末に発表された女子野球の世界ランキングは下図の通りで、こちらも日本が1位を維持している。WBSCによると、最新版は23年中に更新される見通しだという。
WBSC女子野球ランキング トップ10(2021年12月末）
|1
|日本
|2
|台湾
|3
|カナダ
|4
|米国
|5
|ベネズエラ
|6
|ドミニカ
|7
|キューバ
|8
|オーストラリア
|9
|プエルトリコ
|10
|韓国
（最新ランキングは23年中に発表予定）
バナー写真：野球日本代表「侍ジャパン」の新ユニホームを着用し、ポーズを取る日本ハムの伊藤大海（中央右）、ヤクルトの村上宗隆（同左）ら＝2022年1月13日、東京都港区（時事）