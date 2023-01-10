世界野球ソフトボール連盟（WBSC）が12月末に最新の世界ランキングを発表し、野球男子で日本が1位の座を維持した。

2位はチャイニーズ・タイペイ（台湾）、3位は「WBSC U-12」の国際大会で優勝した米国、4位は韓国、5位メキシコとなっている。

WBSCランキング トップ10（2022年12月末）

前回比 1 日本 2 台湾 3 米国 △2 4 韓国 ▼1 5 メキシコ ▼1 6 ベネズエラ △1 7 オランダ △1 8 キューバ △1 9 ドミニカ ▼3 10 オーストラリア

（前回ランキングは21年12月末時点）

「侍ジャパン」の愛称で知られる日本は、これまで「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」で2度優勝。2021年の東京五輪でも金メダルを獲得するなど、国際大会で輝かしい戦績を誇っている。世界ランキングは、U-12からトップレベルまでの代表チームの、WBSCが公認する世界大会での4年間の成績をポイント換算したもの。最新版では2019年から22年の成果が反映されている。

主要な野球強豪国・地域のランキング推移は、下図の通り。日本は14年から8年連続で1位の座にある。

野球ではWBSCが主催する国際大会のほか、メジャーリーグベースボール（MLB）機構とMLB選手会により結成されたワールド・ベースボール・クラシック・インク（WBCI）が主催するWBCの知名度が高い。2006年からこれまでに4回開催の歴史があり、日本は第1回、第2回と続けて優勝している。

WBCの結果

2006年

決勝 日本 10－6 キューバ 準決勝 日本 6－0 韓国 キューバ 3－1 ドミニカ

2009年

決勝 日本 5－3 韓国 準決勝 韓国 10－2 ベネズエラ 日本 9－4 米国

2013年

決勝 ドミニカ 3－0 プエルトリコ 準決勝 日本 1－3 プエルトリコ ドミニカ 4－1 オランダ

2017年

決勝 米国 8－0 プエルトリコ 準決勝 プエルトリコ 4－3 オランダ 日本 1－2 米国

WBCは、第5回大会がいよいよ2023年3月開催予定。世界20カ国・地域の代表チームが参加し、まず日本、台湾、米国で予選ラウンドを行う。

2021年12月末に発表された女子野球の世界ランキングは下図の通りで、こちらも日本が1位を維持している。WBSCによると、最新版は23年中に更新される見通しだという。

WBSC女子野球ランキング トップ10(2021年12月末）

1 日本 2 台湾 3 カナダ 4 米国 5 ベネズエラ 6 ドミニカ 7 キューバ 8 オーストラリア 9 プエルトリコ 10 韓国

（最新ランキングは23年中に発表予定）

バナー写真：野球日本代表「侍ジャパン」の新ユニホームを着用し、ポーズを取る日本ハムの伊藤大海（中央右）、ヤクルトの村上宗隆（同左）ら＝2022年1月13日、東京都港区（時事）