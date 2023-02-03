気候変動に伴い、極端な大雨の回数や猛暑日などの日数は近年確実に増加している。

気象庁はこのほど、「大雨や猛暑日などのこれまでの変化」について2022年のデータを追加し、同庁ホームページで公表した。それによると、「1980 年頃と比較して、最近の10 年間は大雨の発生頻度がおおむね2倍に増加している」という。

1976年から2022年の、1時間降水量80ミリ以上、3時間降水量150ミリ以上、日降水量300ミリ以上など、強度の強い雨が降った回数を集計、分析した。これらの変化には「地球温暖化が影響している可能性がある」としている。

全国（アメダス1300地点）の3時間降水量150ミリ以上の年間発生回数を見ると、最近10年間（2013～2022年）の平均年間発生回数は約34回。統計期間の最初の10年間（1976～1985年）は約19回で、1.8倍増加している。

また、1時間降水量100ミリ以上の年間回数は2.0倍、日降水量400ミリ以上の年間日数は1.9倍増加した。

都市化の影響が比較的小さく、長期間の観測が行われている全国13地点の猛暑日（日最高気温35度以上）を見ると、最近30年間（1993～2022年）の平均年間日数は約2.7日。統計期間の最初の30年間（1910～1939年）は約0.8日であり、3.5倍増加している。

13地点の真夏日（日最高気温30度以上）の平均年間日数は、最近30年間（1993～2022年）で約42日。最初の30年間（1910～1939年）の約35日と比べ、1.2倍に増加している。

バナー写真：大雨の影響で増水した最上川（手前）＝2022年8月4日、山形県寒河江市（時事）