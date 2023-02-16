2022年の日本の映画興行収入は、3年ぶりに2000億円台を記録した。コロナ禍の低迷を経て、回復基調が鮮明になった。
映画配給大手でつくる日本映画製作者連盟の発表によると、2022年の興行収入は、2131億1100万円。前年と比べて31.6％増え、2000年以降でコロナ禍前に最高だった19年（2612億円）の8割程度の水準まで回復した。
入場者数は、同32.4％増の1億5200万人、利用者1人当たりの平均入場料金はほぼ横ばいの1402円だった。
興行収入の内訳をみると、邦画は同14.2％増の1465億7900万円。アニメ映画が好調で、東映の『ONE PIECE FILM RED』（8月公開）が197億円、東宝の『劇場版 呪術廻戦0』（21年12月公開）が138億円、東宝の『すずめの戸締まり』（11月公開）が131億5000万円と、史上初めて邦画で100億円超えの作品が3本出た。
洋画は同98.3％増の665億3200万円と、大幅に伸びた。収入トップは『トップガン マーヴェリック』（5月公開、東和ピクチャーズ）の135億7000万円だった。
2022年の興行収入上位5作品
【邦画】
|順位
|作品
|興行収入
|1
|ONE PIECE FILM RED
|197億円
|2
|劇場版 呪術廻戦0
|138億円
|3
|すずめの戸締まり
|131億5000万円
|4
|名探偵コナン ハロウィンの花嫁
|97億8000万円
|5
|キングダム2 遥かなる大地へ
|51億6000万円
【洋画】
|順位
|作品
|興行収入
|1
|トップガン マーヴェリック
|135億7000万円
|2
|ジュラシック・ワールド／新たなる支配者
|63億2000万円
|3
|ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密
|46億円
|4
|ミニオンズ フィーバー
|44億4000万円
|5
|スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム
|42億5000万円
（日本映画製作者連盟調べ）
邦画洋画を合わせた年間の公開本数は1143本と、前年より184本増えた。スクリーン数は前年より14減の3634スクリーンだった。
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