2022年の日本の映画興行収入は、3年ぶりに2000億円台を記録した。コロナ禍の低迷を経て、回復基調が鮮明になった。

映画配給大手でつくる日本映画製作者連盟の発表によると、2022年の興行収入は、2131億1100万円。前年と比べて31.6％増え、2000年以降でコロナ禍前に最高だった19年（2612億円）の8割程度の水準まで回復した。

入場者数は、同32.4％増の1億5200万人、利用者1人当たりの平均入場料金はほぼ横ばいの1402円だった。

興行収入の内訳をみると、邦画は同14.2％増の1465億7900万円。アニメ映画が好調で、東映の『ONE PIECE FILM RED』（8月公開）が197億円、東宝の『劇場版 呪術廻戦0』（21年12月公開）が138億円、東宝の『すずめの戸締まり』（11月公開）が131億5000万円と、史上初めて邦画で100億円超えの作品が3本出た。

洋画は同98.3％増の665億3200万円と、大幅に伸びた。収入トップは『トップガン マーヴェリック』（5月公開、東和ピクチャーズ）の135億7000万円だった。

2022年の興行収入上位5作品

【邦画】

順位 作品 興行収入 1 ONE PIECE FILM RED 197億円 2 劇場版 呪術廻戦0 138億円 3 すずめの戸締まり 131億5000万円 4 名探偵コナン ハロウィンの花嫁 97億8000万円 5 キングダム2 遥かなる大地へ 51億6000万円

【洋画】

順位 作品 興行収入 1 トップガン マーヴェリック 135億7000万円 2 ジュラシック・ワールド／新たなる支配者 63億2000万円 3 ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密 46億円 4 ミニオンズ フィーバー 44億4000万円 5 スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム 42億5000万円

（日本映画製作者連盟調べ）

邦画洋画を合わせた年間の公開本数は1143本と、前年より184本増えた。スクリーン数は前年より14減の3634スクリーンだった。

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