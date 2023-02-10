バブルの時代は、“外車” に乗るのが憧れだった。パーク24が実施した調査ではレクサスが全年代でトップ。20代以下では、レクサス、トヨタがワンツー。若者も堅実志向になった？

「一度は乗ってみたい」と思う憧れの車は、ポルシェでもフェラーリでもなくレクサス！

パーク24（本社品川区）が同社のサービス利用会員5225人を対象に実施したアンケート調査で、「レクサス」が16%で初の単独トップとなった。続く「ポルシェ」10%、「フェラーリ」「BMW」「メルセデス」の3ブランドが同率9％。並みいるスーパーブランドを抑え、国産ブランドがトップとなるのは、同社が2015年から実施している調査で初。年代別でも、20代以下～60代以上まで、全年代で「レクサス」がトップだった。

憧れのカーブランドを選んだ理由は「デザインが好き」51%が最多。「ステータスを感じられる」28%、「性能が良さそう」25%が続いた。ただ、「レクサス」を選んだ人は、「デザイン」37％よりも、「ステータス」46％が上回った。

好きな車のボディタイプは、「SUV」が28%でトップ。「コンパクトカー」22%、「ミニバン」「軽自動車」各13%と続いた。

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