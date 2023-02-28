リクルートが毎年実施している住みたい街（駅名）ランキングで、トップ3は横浜、吉祥寺、大宮といずれも山手線外側だった。住環境としては、超都心部よりも、落ち着いた環境の方がいいということ？ 家賃を考えれば山手線内側はハードル高い？

リクルートの住宅情報誌SUUMOが2022年11月中・下旬に実施した「住みたい街（駅名）」アンケート調査（有効回答1万人）で、総合1位は6年連続で「横浜」だった。トップ3の「横浜」「吉祥寺」「大宮」はいずれも得点を前年より伸ばした。

4位「恵比寿」はコロナ禍以降3年連続で得点ダウン。5位「新宿」は3年ぶりに得点大幅増。大河ドラマで話題となった「鎌倉」は2018年以降で最高位の8位。「渋谷」「東京」は2018年以降初めてトップ10圏内に入った。

トップ20のうちJR山手線の駅、又は山手線の内側にある駅は8つ。東京23区外の駅はトップ3も含めて11が選ばれた。

トップの「横浜」については、「魅力的な働く場」「文化・娯楽施設が充実」「街に賑わい」「大規模商業施設がある」を魅力として挙げる人が多かった。ここ数年で、みなとみらい地区に本社移転を含む大企業のオフィスが大きく増加したことや、2020年から横浜駅周辺の再開発が進み、買い物利便が向上したことなどが評価されている。

「流山おおたかの森」が千葉県内の駅の中で初のトップとなった。駅周辺の都市再生整備計画が完了。家電やインテリアの量販店、習い事施設、医療施設、スパ施設などが増強され、駅周辺で用事が完結するコンパクトな街が完成の域に達している。子育て・教育環境の充実を理由として挙げる人が多かった。

首都圏・住みたい街トップ20

順位 得点 駅名 主な路線 1 1560 横浜 JR京浜東北線 / 京急 / 東急 / 相鉄 2 1108 吉祥寺 JR中央線 3 1059 大宮 JR京浜東北線 4 924 恵比寿 JR山手線 5 789 新宿 JR山手線 6 681 目黒 JR山手線 7 665 池袋 JR山手線 8 649 鎌倉 江の島電鉄戦 9 618 渋谷 JR山手線 9 618 東京 JR山手線 11 602 品川 JR山手線 / 京急 12 596 浦和 JR京浜東北線 13 528 中目黒 東急東横線 14 518 武蔵小杉 東急東横線 15 491 表参道 東京メトロ銀座線 16 468 流山おおたかの森 つくばエクスプレス 17 455 舞浜 JR京葉線 18 438 船橋 JR総武線 19 431 立川 JR中央線 20 416 桜木町 JR京浜東北線

黄色は山手線又は山手線の内側にある駅、グレーは東京23区外。「京急」は京浜急行、「東急」は東京急行の略

出所 : リクルート

バナー写真 : 横浜駅東口の高層住宅群（PIXTA）