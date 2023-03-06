通勤途中や家事の最中に「ながら聴き」を楽しめるポッドキャストの人気がじわじわと高まっている。タイパ（タイムパフォーマンス）の時代、すき間時間にも情報を取り入れたい？

朝日新聞社がデジタル音声広告のオトナル（本社東京）と共同で2022年12月に実施した調査で、ネット上の音声番組ポッドキャストを1カ月に1回以上利用する人の割合は15.7%だった。人口とインターネット利用率から推計した国内のポッドキャストアクティブユーザーは1680万人。特に15～29歳は調査対象の28.1%となり、4人に1人以上がポッドキャストユーザーだった。

ポッドキャストを聴く方法（プラットフォーム）は、Spotifyが41.8%（前回調査では34.9%）で最も多く、Apple Podcast（22.2%）、Amazon Music（19.8%）、Webサイト（15.4%）、Google Podcasts（9.9%）が続いた。

Spotify、Apple Podcast、Amazon Musicは15〜39歳で半数を超えるのに対し、Webサイトでの利用は50代以上で過半数を占めるなど、プラットフォームによって利用する年代に違いがあった。

聴いているポッドキャスト番組のジャンルは、「ニュース」33.4%、「コメディ・お笑い」30.4%が特に高かった。「ニュース」は40～60代からの人気が高く、「コメディ・お笑い」は15～29歳と、年代による傾向がくっきりと分かれた。

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