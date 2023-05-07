岸田文雄首相は2023年5月7-8日、韓国を訪問する。尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領が3月に来日した際、2011年を最後に途絶えていた首脳の相互訪問「シャトル外交」を再開することで合意したことを受けての訪問。日本の首相の訪韓は、18年2月の平昌五輪開会式に出席した安倍晋三氏以来5年以上ぶりとなる。近づこうとしては、問題が浮上し、順調には進まないシャトル外交の歴史を振り返る。

日本と韓国のシャトル外交とその背景

年月 出来事 2023年5月 岸田文雄首相が広島サミットに尹錫悦大統領招待。日米韓首脳会談（予定） 2023年5月 岸田文雄首相訪韓 2023年4月 日本政府、韓国を輸出管理上のホワイト国に復帰させる手続き開始 2023年3月 尹錫悦大統領来日 / 元徴用工問題などで極度に悪化した日韓関係の正常化に取り組む方針を確認、首脳が相互に往来するシャトル外交再開で合意 2021年1月 ソウル中央地裁、日本政府に元慰安婦らの損害賠償命じる判決 2019年7月 日本政府が対韓輸出管理見直し発表、8月ホワイト国から除外 2018年10月 韓国最高裁、新日鉄住金（現・日本製鉄）に元徴用工への賠償命じる判決 2018年2月 安倍晋三首相が平昌五輪開会式に合わせ訪韓 2018年1月 文在寅大統領、元慰安婦らに日韓合意を謝罪 2015年12月 日韓外相会談、慰安婦問題で「最終的・不可逆的な解決」で合意 2015年11月 安倍晋三首相、ソウルで朴槿恵大統領と会談 2012年8月 李明博大統領が島根県竹島（韓国名・独島）上陸 2011年12月 李明博大統領来日 / 野田佳彦首相との首脳会談で慰安婦問題への対処求める 2011年12月 ソウルの日本大使館前に慰安婦問題象徴する少女像設置 2011年10月 野田佳彦首相訪韓 / 日本統治時代に朝鮮半島から持ち込まれた古文書５冊を李明博大統領に返還 2009年6月 李明博大統領訪日（日帰り） / 北朝鮮問題などでの連携確認 2009年1月 麻生太郎首相訪韓 / 金融危機対応、北朝鮮核問題で連携確認 2008年4月 李明博大統領訪日 / シャトル外交復活第一弾 2005年10月 小泉純一郎首相が靖国神社を参拝 韓国側激しく反発 2005年6月 小泉純一郎首相訪韓 / 歴史認識・靖国参拝問題めぐり溝 2005年3月 島根県議会が「竹島の日」条例制定 2004年12月 廬武鉉大統領訪日 2004年7月 小泉純一郎首相訪韓 / 北朝鮮の核問題 2004年4月 「冬ソナ」ブーム、主演のぺ・ヨンジュンさん来日フィーバー（11月にも来日） 2002年5-6月 日韓共催でサッカーワールドカップ開催 2001年8月 小泉純一郎首相が靖国神社参拝。現役首相としては96年7月の橋本龍太郎氏以来。靖国参拝は06年まで続く 1998年10月 金大中大統領国賓として訪日 / 小渕恵三首相と首脳会談、「未来志向の関係を発展させる」共同宣言

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