年度替わりは人の入れ替わりの時期。学生にとっては、新しいバイトを探す時期でもある。日本に学びに来ている留学生のバイト事情をリクルートが調査した。

リクルートが2023年1月、留学生1000人を対象に実施したアルバイトに関する調査で、バイトを「1つしている」「2つ以上している」合わせて69.9%だった。

今後については、89.5%が何らかのアルバイトを希望しており、調査時点ではバイトをしていない人も、新たに始めたいとの意向を持っていることが明らかになった。バイトを希望しない人はわずか 2.1%で、2019年の調査時よりアルバイト意向が高まっていた。

アルバイトをしている留学生 699人にバイトをはじめた理由を複数回答で聞くと、「生活費」51.6％が最も多く、次いで「日本で働くことに興味」45.6％、「日本語の勉強」39.8％が続いた。

希望する職種（仕事内容）は、「宿泊施設のスタッフ」19.0％が最も多く、次いで「ホールスタッフ（飲食店）」17.9％、「コンビニエンス店員」17.7％と続き、接客を伴う職種が目立った。

調査は2023年1月中～下旬にかけて実施。回答者の出身国・地域は中国27.1％、米国カ11.9％、ベトナム9.3％、韓国8.8％、台湾8.7％など。

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