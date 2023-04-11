世界がコロナ禍から完全に抜けきっていなかった2022年も技術開発に停滞はなかった。欧州特許庁への出願数は19万3460件と過去最高を記録した。国別で、日本は米国、ドイツに次いで3位だったが、出願数は足踏み状態が続いており、4位の中国がひたひたと後ろに迫っている。

欧州特許庁（EPO）が公表した「2022年特許レポート」によると、EPOへの世界全体の出願件数は前年比2.5%増の19万3460件で、過去最多を記録した。

日本は国別で米国、ドイツに次ぐ世界第3位を堅持したものの、前年比0.4%減の2万1576件と、4年連続のマイナス。前年比15.1％増、5年前との比較で出額件数が2倍以上に増加した4位の中国から猛追される格好となっている。

日本の主要技術別出願数は、「電気機械・装置・エネルギー」が2100件、「輸送」1341件、「デジタルコミュニケーション」が1222件だった。

2022年 EPOへの国別特許出願件数

国名 出願件数（前年比） 米国 48,088（2.9%） ドイツ 24,684（▲4.7%） 日本 21,576（▲0.4％） 中国 19,041（15.1%） フランス 10,900（1.9%） 韓国 10,367（10.0%） スイス 9,008（5.9％） オランダ 6,806（3.5%） 英国 5,697（1.9%） スウェーデン 5,036（1.8%）

出所 : 欧州特許庁

日本の出願企業別では、ソニーが7年連続で1位となった。ソニーは2018年11位、19年9位、20年と21年は8位を少しずつ上げてきたが、22年は世界10位に後退。世界トップのファーウェイ（4505件）の3割程度にとどまっている。

EPOへの日本からのトップ10出願企業

企業名 出願件数 ソニー 1,329 パナソニック 865 日立 793 キヤノン 676 富士フイルム 571 三菱電機 524 NTTドコモ 482 トヨタ自動車 445 ダイキン 431 NEC 410

出所 : 欧州特許庁

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