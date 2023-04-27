日本プロ野球選手会がこのほど発表した2023年シーズンの年俸調査結果によると、12球団の支配下登録714選手の平均は4468万円だった。

平均年俸は前年に比べ156万円の増加。現行の調査方法となった1988年以降、最高を更新した。リーグ別ではセントラル・リーグが4552万円、パシフィック・リーグが4385万円で、4年ぶりにセが上回った。

年俸の中央値（714人の中で真ん中の順位にいる選手の年俸）は1600万円で、前年より100万円増加した。

平均年俸は、1986年に1000万円を超え、94年に2000万円台、98年に3000万円台に上昇。2000年代半ばからの10年間ほぼ横ばいだったが、2020年には4000万円を突破した。

2023年の12球団の年俸合計は319億128万円。1993年は151億9403万円で、この30年で2倍以上に跳ね上がっている。

巨人が平均6807万円でトップ

球団別の平均年俸は、巨人が6807万円で4年ぶりに12球団トップとなった。前年まで3年連続トップだったソフトバンクは6763万円で2位だった。昨季日本一に輝いたオリックスは3525万円で9位（前年は6位）。吉田正尚外野手が米大リーグのレッドソックスに移籍した影響で、平均年俸は397万円も減少した。

選手会は、契約更改に関するアンケートも実施。5段階評価の上位2つ「満足」「大きく満足」を選んだ合計は、阪神が60％で1位となった。2位以下の上位はソフトバンク、ロッテ、ヤクルト、広島の順だった。

バナー写真：契約更改を終え、ポーズをとるヤクルトの村上宗隆＝2022年12月9日、東京都港区の同球団事務所（時事）