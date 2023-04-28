太古の昔から人類が望み続けてきた「不老長寿」。でも、人生100年時代が現実味を帯びてくると、長生きもそんなにラクじゃないかも…。ホスピス財団の調査で「100歳以上まで長生きしたい」人は22％にとどまった。

世界有数の長寿国、日本。2022年9月1日時点の住民基本台帳に基づく100歳以上の高齢者数は9万526人。「人生100年時代」が現実味を帯びてきているが、日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団（大阪市）が全国1000人を対象に実施した調査で「100歳以上まで長生きしたい」と思う人は22.0％にとどまった。性別では、男性が27.6％に対し、女性は16.5％だった。

100歳以上生きたい理由は、「長く人生を楽しみたい」が68.2％と最も多く、次いで「子どもや孫の成長を見たい」が38.6％。一方、100歳まで生きたくない理由としては、「周囲に迷惑をかけたくない」59.0％が最も多く、「身体がつらくなる」48.2％、「経済的な不安」36.7％が続いた。

自分で死の時期を決められるとしたら、配偶者やパートナーより先に死にたいかどうかをたずねたところ、男性はすべての世代で「自分が先に死にたい」が6割を上回った。中でも、50代以上の男性では、その割合が高く8割程度を占めた。男性に比べて女性の方が「後に死にたい」志向が強く、特に50代以降でその傾向が顕著だった。

「先に死にたい」と回答した人に、その理由を複数回答でたずねたところ、「配偶者やパートナーを失う悲しみに耐えられない」58.6％が過半数を占めた。一方、「後に死にたい」理由は、「配偶者やパートナーの生活が心配だから」53.6％、「配偶者やパートナーの最期をみとってあげたいから」48.1％が続いた。

調査は2022年9月、全国の20歳から79歳まで男女を対象にインターネットを通じて実施。サンプル数は1000。

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