2023年4月の国家公務員採用で、女性の割合が38.7%と過去最高を更新した。政府は20年度から女性35％以上の目標を掲げている。
内閣人事局がまとめた2023年度の女性国家公務員の採用状況によると、全採用者9063人のうち女性は3507人だった。女性の割合は38.7％で、前年比で1.5ポイント上昇し、過去最高を更新した。幹部候補となる総合職の女性割合も過去最高の35.9%。一般職は40.1％、専門職は36.0％で、いずれも前年比で増加している。
女性の総合職の割合は2014年度まではおおむね20～25％で推移していたが、女性活躍推進を掲げた安倍政権が「2015年度の採用では、全体、総合職ともに30％以上とする」方針を打ち出したことで、一挙に割合が上がった。政府は2020年からは、女性割合を35%以上とする目標を掲げている。
採用で女性が50％を超えているのは、採用規模の少ない外局が多く、100人以上を採用した省庁としては外務省の53.5%がトップだった。
採用で女性が50％を超えた組織（2023年度）
|省庁 （うち女性 / 総数）
|女性の割合（%）
|カジノ管理委員会 （1/1）
|100.0
|消費者庁 （9/11）
|81.8
|個人情報保護委員会 （3/4）
|75.0
|人事院 （10/16）
|62.5
|宮内庁 （11/19 ）
|57.9
|公正取引委員会 （15/26）
|57.7
|外務省 （84/157）
|53.5
|内閣府 （40/76）
|52.6
|子ども家庭庁 （1/2）
|50.0
内閣人事局まとめ
バナー写真：PIXTA