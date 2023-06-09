2023年4月の国家公務員採用で、女性の割合が38.7%と過去最高を更新した。政府は20年度から女性35％以上の目標を掲げている。

内閣人事局がまとめた2023年度の女性国家公務員の採用状況によると、全採用者9063人のうち女性は3507人だった。女性の割合は38.7％で、前年比で1.5ポイント上昇し、過去最高を更新した。幹部候補となる総合職の女性割合も過去最高の35.9%。一般職は40.1％、専門職は36.0％で、いずれも前年比で増加している。

女性の総合職の割合は2014年度まではおおむね20～25％で推移していたが、女性活躍推進を掲げた安倍政権が「2015年度の採用では、全体、総合職ともに30％以上とする」方針を打ち出したことで、一挙に割合が上がった。政府は2020年からは、女性割合を35%以上とする目標を掲げている。

採用で女性が50％を超えているのは、採用規模の少ない外局が多く、100人以上を採用した省庁としては外務省の53.5%がトップだった。

採用で女性が50％を超えた組織（2023年度）

省庁 （うち女性 / 総数） 女性の割合（%） カジノ管理委員会 （1/1） 100.0 消費者庁 （9/11） 81.8 個人情報保護委員会 （3/4） 75.0 人事院 （10/16） 62.5 宮内庁 （11/19 ） 57.9 公正取引委員会 （15/26） 57.7 外務省 （84/157） 53.5 内閣府 （40/76） 52.6 子ども家庭庁 （1/2） 50.0

内閣人事局まとめ

バナー写真：PIXTA