世界経済フォーラムのジェンダーギャップ指数、2023年版でも、日本は146カ国中125位と低迷している。特に、政治分野での男女格差が大きいことが響いている。政府は、6月13日、東証プライム市場に上場する企業の女性役員比率を2030年までに30%以上とする目標などを盛り込んだ「女性活躍・男女共同参画の重点方針2023」（女性版骨太の方針）を決定した。男女平等分野でも、先進国としての存在感を発揮できる日は来るのか？
世界経済フォーラム（WEF）が2023年6月21日公表した「ジェンダーギャップ（男女格差）リポート」で、日本は146カ国中125位だった。2022年調査の116位から順位を9つ落とした。
女性の地位をめぐる各種の統計データを「政治」「経済」「教育」「保健」の4分野に分けて分析。男女平等が実現できていれば「1」、全く不平等な場合を「0」としてジェンダーギャップ指数として数値化し、ランク付けしている。
G7（先進7カ国）では、ドイツがトップの6位。前年の10位から順位を4つ上げた。以下英国（15位）、カナダ（30位）、フランス（40位）、米国（43位）、イタリア（79位）と続き、100位圏にすら入れなかったのは日本だけだった。
議員や閣僚級ポストに占める女性の比率が低く、政治分野は138位と最下位グループ。労働参加率や賃金の男女格差などを反映し、経済分野も123位だった。教育分野でも、女性の高等教育の就学率の低下で47位にランクダウンした。
2023年 男女平等ランキング
|順位（前年順位）
|国
|指数
|1（1）
|アイスランド
|0.912
|2（3）
|ノルウェー
|0.879
|3（2）
|フィンランド
|0.863
|4（4）
|ニュージーランド
|0.856
|5（5）
|スウェーデン
|0.815
|6（10）
|ドイツ
|0.815
|7（7）
|ニカラグア
|0.811
|8（8）
|ナミビア
|0.802
|9（11）
|リトアニア
|0.800
|10（14）
|ベルギー
|0.796
|15（22）
|英国
|0.792
|18（17）
|スペイン
|0.791
|30（25）
|カナダ
|0.770
|40（15）
|フランス
|0.756
|43（27）
|米国
|0.748
|71（68）
|アラブ首長国連邦
|0.712
|79（63）
|イタリア
|0.705
|105（99）
|韓国
|0.680
|107（102）
|中国
|0.678
|125（116）
|日本
|0.647
|134（129）
|エジプト
|0.626
|146（146）
|アフガニスタン
|0.405
出所 : 世界経済フォーラム Global Gender Gap Report 2023
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