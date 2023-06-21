世界経済フォーラムのジェンダーギャップ指数、2023年版でも、日本は146カ国中125位と低迷している。特に、政治分野での男女格差が大きいことが響いている。政府は、6月13日、東証プライム市場に上場する企業の女性役員比率を2030年までに30%以上とする目標などを盛り込んだ「女性活躍・男女共同参画の重点方針2023」（女性版骨太の方針）を決定した。男女平等分野でも、先進国としての存在感を発揮できる日は来るのか？

世界経済フォーラム（WEF）が2023年6月21日公表した「ジェンダーギャップ（男女格差）リポート」で、日本は146カ国中125位だった。2022年調査の116位から順位を9つ落とした。

女性の地位をめぐる各種の統計データを「政治」「経済」「教育」「保健」の4分野に分けて分析。男女平等が実現できていれば「1」、全く不平等な場合を「0」としてジェンダーギャップ指数として数値化し、ランク付けしている。

G7（先進7カ国）では、ドイツがトップの6位。前年の10位から順位を4つ上げた。以下英国（15位）、カナダ（30位）、フランス（40位）、米国（43位）、イタリア（79位）と続き、100位圏にすら入れなかったのは日本だけだった。

議員や閣僚級ポストに占める女性の比率が低く、政治分野は138位と最下位グループ。労働参加率や賃金の男女格差などを反映し、経済分野も123位だった。教育分野でも、女性の高等教育の就学率の低下で47位にランクダウンした。

2023年 男女平等ランキング

順位（前年順位） 国 指数 1（1） アイスランド 0.912 2（3） ノルウェー 0.879 3（2） フィンランド 0.863 4（4） ニュージーランド 0.856 5（5） スウェーデン 0.815 6（10） ドイツ 0.815 7（7） ニカラグア 0.811 8（8） ナミビア 0.802 9（11） リトアニア 0.800 10（14） ベルギー 0.796 15（22） 英国 0.792 18（17） スペイン 0.791 30（25） カナダ 0.770 40（15） フランス 0.756 43（27） 米国 0.748 71（68） アラブ首長国連邦 0.712 79（63） イタリア 0.705 105（99） 韓国 0.680 107（102） 中国 0.678 125（116） 日本 0.647 134（129） エジプト 0.626 146（146） アフガニスタン 0.405

出所 : 世界経済フォーラム Global Gender Gap Report 2023

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