米国のオープンAIが開発したChat GPTを活用する事例がニュースや経済誌などで次々と紹介されている。使い方次第では、企業の生産性を高め、新たなビジネスチャンスをもたらすかもしれないが…まだまだ手探り状態のところも多い？

帝国データバンクが全国の企業を対象に実施した、生成 AI（人工知能）の活用に関する調査で、「業務で活用している」は9.1％だった。「活用を検討」は52.0％で、「活用」と「検討」の合計が6割を超えた。ただ、「活用を検討」の内訳をみると、「具体的に検討」14.2％、「現時点では活用イメージが湧かない」37.8％で、まだまだ手探り状態のようだ。

「活用するつもりはない」17.7％、「業務利用が認められていない」5.6％、「知らない」4.3％、「分からない」11.4％。

「活用している」企業は、「大企業」13.1%、「中小企業」8.5%、「小規模企業」7.7％と、企業規模が大きいほど活用の割合が高い。一方、「活用を検討していない」企業のうち、「業務での利用を認められていない」も、「大企業」が11.4％で最も多かった。「情報漏洩リスクの懸念から、グループ全体で使用禁止になっている」（電気機械製造）など、大企業ゆえに慎重になっているケースも多いようだ。

生成 AI を「活用」「検討」している企業に、「活用したことがある」「活用したい」AI について尋ねたところ（複数回答）、ChatGPTなど文章やコードを生成する「総合型」が93.1％で最も高く、「画像生成」14.3％、「音声・音楽・動画生成」7.4％が続いた。

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