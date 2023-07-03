かつてはお中元はお歳暮と並ぶ百貨店の重要商戦だった。いまや、バレンタインやクリスマスなどギフトを贈る機会が多様化・分散化していることもあり、贈る人も件数も減少傾向という。

昭和の時代は、上司や取引先へのお中元は社会人の常識だった。ライフスタイルや仕事観の変化とともに、儀礼的なお中元は縮小傾向。そもそも、個人情報保護に対する意識の強まりで、上司や同僚に住所を聞くようなムードでもない。

通販サイト「豊洲市場ドットコム」が全国の20～40代の男女1033人を対象に実施した調査で、お中元を誰に贈るか聞いたところ、「親族=両親、兄弟姉妹など」が77.6％で圧倒的なトップ。「上司」は18.3％にとどまった。

お中元を贈る理由は「相手への感謝の気持ちを伝える」67.4％に対して、「習慣やマナーとして」は30.2％で、若い世代には儀礼的ギフトへの意識は薄れている。

お中元に贈るものとしては、「加工食品」68.1％、「調味料や食材セット」36.1％、「生鮮品」27.6％と食品関連が人気。

お中元選びで重視するポイントは「品質や味」68.9％、「値段」52.7％が上位。「購入先」はわずか7.0％で、老舗百貨店の包装紙にこだわる時代は終わったようだ。

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