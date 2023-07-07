3年連続で世界自動車販売首位のトヨタ自動車の豊田章男前社長（4月に会長に就任）の役員報酬は期比46%増の9億9900万円。欧州のグローバル企業の報酬を参考とする仕組みを新たに取り入れ、トヨタの歴代社長として最高額となったが…それでもランキング8位。上には上がいる。

東京商工リサーチが、2023年6月30日午後5時までに提出された2342社の有価証券報告書を基に集計した結果、役員報酬1億円以上の個別開示を行った企業と役員は累計316社、717人だった。社数・人数ともに過去最多を更新した。

役員報酬1億円以上の開示は内閣府令に基づき、10年3月期決算から報酬などの総額、報酬などの種類別（基本報酬・ストックオプション・賞与・退職慰労金などの区分）の総額を有価証券報告書に記載することが義務付けられている。

役員報酬の最高額はZホールディングスの慎ジュンホ取締役の48億6700万円で2年連続のトップ。連結子会社のLINEからの報酬が45億6700万円と大半を占めた。2位はソニーグループの吉田憲一郎会長CEOが20億8300万円。

報酬額10億円以上は7人で、前年より1人減少した。

2023年3月期役員報酬トップ10

会社名 名前 報酬・億円（前年） Zホールディングス 慎ジュンホ 48.67（43.35） ソニーグループ 吉田憲一郎 20.83（18.88） 武田薬品工業 クリストフ・ウェバー 17.23（18.58） PHCホールディングス ジョン・マロッタ 16.54（5.60） 東京エレクトロン 河合利樹 14.20（16.65） トヨタ自動車 James Kuffner 13.30（9.06） Zホールディングス 出澤剛 12.37（9.17） トヨタ自動車 豊田章男 9.99（6.85） 武田薬品工業 アンドリュー・プランプ 9.73（9.19） Zホールディングス 舛田淳 9.54（7.23）

企業別の開示人数では、最多が日立製作所の20人。次いで、伊藤忠商事14人、三菱重工業10人だった。

役員報酬開示人数ランキング

企業名 人数（前年人数） 日立製作所 20（18） 伊藤忠商事 14（6） 三菱重工 10（2） 三菱UFJフィナンシャル・グループ 9（13） 三井物産 9（9） 野村ホールディングス 9（7）

バナー写真 : トヨタ自動車・豊田章男会長（ロイター）