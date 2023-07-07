3年連続で世界自動車販売首位のトヨタ自動車の豊田章男前社長（4月に会長に就任）の役員報酬は期比46%増の9億9900万円。欧州のグローバル企業の報酬を参考とする仕組みを新たに取り入れ、トヨタの歴代社長として最高額となったが…それでもランキング8位。上には上がいる。
東京商工リサーチが、2023年6月30日午後5時までに提出された2342社の有価証券報告書を基に集計した結果、役員報酬1億円以上の個別開示を行った企業と役員は累計316社、717人だった。社数・人数ともに過去最多を更新した。
役員報酬1億円以上の開示は内閣府令に基づき、10年3月期決算から報酬などの総額、報酬などの種類別（基本報酬・ストックオプション・賞与・退職慰労金などの区分）の総額を有価証券報告書に記載することが義務付けられている。
役員報酬の最高額はZホールディングスの慎ジュンホ取締役の48億6700万円で2年連続のトップ。連結子会社のLINEからの報酬が45億6700万円と大半を占めた。2位はソニーグループの吉田憲一郎会長CEOが20億8300万円。
報酬額10億円以上は7人で、前年より1人減少した。
2023年3月期役員報酬トップ10
|会社名
|名前
|報酬・億円（前年）
|Zホールディングス
|慎ジュンホ
|48.67（43.35）
|ソニーグループ
|吉田憲一郎
|20.83（18.88）
|武田薬品工業
|クリストフ・ウェバー
|17.23（18.58）
|PHCホールディングス
|ジョン・マロッタ
|16.54（5.60）
|東京エレクトロン
|河合利樹
|14.20（16.65）
|トヨタ自動車
|James Kuffner
|13.30（9.06）
|Zホールディングス
|出澤剛
|12.37（9.17）
|トヨタ自動車
|豊田章男
|9.99（6.85）
|武田薬品工業
|アンドリュー・プランプ
|9.73（9.19）
|Zホールディングス
|舛田淳
|9.54（7.23）
企業別の開示人数では、最多が日立製作所の20人。次いで、伊藤忠商事14人、三菱重工業10人だった。
役員報酬開示人数ランキング
|企業名
|人数（前年人数）
|日立製作所
|20（18）
|伊藤忠商事
|14（6）
|三菱重工
|10（2）
|三菱UFJフィナンシャル・グループ
|9（13）
|三井物産
|9（9）
|野村ホールディングス
|9（7）
バナー写真 : トヨタ自動車・豊田章男会長（ロイター）