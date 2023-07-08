「今の時代、英語は必須、プログラミングも理解できないと。勉強ばかりでなく、スポーツで健康な体をつくってほしい」―子どもが将来困らないように習い事を通じて知識や体験を積ませたいのが親心。しかし、それにはそれなりのお金がかかる！

生命保険募集業務のR&C（東京都足立区）が、4歳～高校生の子どもを持つ親1000人を対象に、子どもの習い事についての調査を実施。月謝（複数の習い事の総額）の平均値は1万8627円だった。子どもの年齢別では、4～6歳（未就学児）の1万146円から年齢が上がるごとに上昇し、高校生では2万4449円。

人気の習い事は、年齢が低いうちは水泳だが、小学校高学年からは学習塾に切り替わる。

金額の分布をみると、4～6歳は「5000円～1万円」が41％と最も多く、3万円以上は1％にとどまった。一方、高校生は「3万円以上」の合計が38％と4割近かった。月謝の他にも、ユニフォーム代、テキスト代などの支出も多く、子どもの習い事にはそれなりの心づもりが必要だ。

未就学児と高校生に人気の習い事

4～6歳 高校生 水泳 学習塾・公文式 体操・新体操 英語 英語 通信講座・オンライン塾 ピアノ ピアノ 通信講座・オンライン塾 柔道・空手など格闘技

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