富士登山など、2023年の夏山シーズンが本番を迎えた。警察庁はこのほど22年の山岳遭難概況を発表。遭難件数は3015件、遭難者総数は3506人と、いずれも統計をとり始めた1961年以降で最多となった。

前年比でみると、遭難件数は380件（14.4％）増、遭難者数は431人（14.0％）増。死者・行方不明者は327人（前年比44人増）、負傷者が1306人（同149人増）だった。遭難者のうち約半数が無事に救出され、3分の1強が負傷の状態で救出、1割弱が死亡か行方不明という経過をたどっている。

遭難件数の大幅増加は、コロナ禍でも徐々に登山を再開する人が増加したことに加え、アウトドア活動が近年注目されて新たに登山・ハイキングを始める人も増えたことが背景にあるとみられる。

都道府県別でみると、最も山岳遭難発生が多いのは長野県の284件、次いで東京都205件、北海道192件。特に高尾山や奥多摩のある東京都は、前年比30％も増加した。高い山よりも身近な低山で登山者が増え、遭難件数も増える傾向にある。

遭難者3506人を目的別でみると、登山（ハイキングやスキー登山、沢登りなどを含む）が77.8％。山菜・きのこ取りなどが9.1％。

遭難の原因は道迷いが36.5％と最も多く、次いで転倒（17.2％）、滑落（16.5％）、疲労（8.2％）、病気（8.1％）と続く。

遭難者のうち、40歳以上が2747人と全体の78.4％を占め、また60歳以上が1779人と全体の50.7％を占めている。死者・行方不明者では、40歳以上が308人と全体の94.2％を占め、60歳以上が231人と全体の70.6％を占めている。

単独登山の遭難者1394人のうち、死者・行方不明者はその14.4％にあたる201人。2人以上の複数登山遭難者の死者・行方不明者の割合6.0％と比較すると、8.4ポイント高くなっている。

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