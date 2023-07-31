リクルートが2008年から実施している大学ブランド力調査、関東圏のトップ3は「早稲田」「明治」「青山学院」と前年と同じ顔ぶれ。東海圏はトップは「名城」だが、全体的には国公立志向が強い。関西圏は「関西」が16年連続トップと圧倒的な強さを誇る。

リクルートは高校生の大学選びの動向を明らかにするため、高校3年生を対象に2008年から毎年「進学ブランド力調査」を実施している。2023年調査では15万人以上にアンケート調査を送り、1万5000人から有効回答があった。集計の結果、関東エリアの高校生が進学したい大学は、「早稲田」が3年連続で1位となった。

関東

「早稲田」が3年連続トップで、「明治」「青山学院」が続いた。文理別のトップ3は、文系が「明治」「早稲田」「 立教」、理系は「東京理科」「早稲田」「千葉/明治」の順。トップ10圏内に入った国公立はなかった。20位までには11位「千葉」、13位「筑波」、16位「東京都立」、17位「横浜国立」の4校が入った。

順位 大学名 志願度 1（1） 早稲田 9.2 2（2） 明治 8.9 3（3） 青山学院 7.3 4（6） 中央 6.7 4（4） 立教 6.7 6（8） 法政 6.1 7（7） 日本 5.6 8（5） 慶応義塾 5.1 9（11） 東洋 5.0 10（12） 東京理科 4.6

出所 : リクルート進学総研「進学ブランド力調査2023」 （ハイライトは国公立）

東海

「名城」「名古屋」は7年連続でトップ2を守る。3位の「南山」は、文理別では3年連続で文系トップ。理系は2年ぶりに「名城」がトップに返り咲いた。

順位 大学名 志願度 1（1） 名城 11.7 2（2） 名古屋 7.8 3（3） 南山 7.7 4（4） 中京 7.2 5（14） 愛知 6.2 6（10） 中部 5.3 7（5） 名古屋市立 5.2 8（6） 静岡 4.9 9（9） 愛知学院 4.7 9（15） 愛知淑徳 4.7 9（8） 三重 4.7

出所 : リクルート進学総研「進学ブランド力調査2023」（ハイライトは国公立）

関西

「関西」が調査開始以来16年連続1位で圧倒的な強さ。特に女子からの支持が高く、16年連続で「関西」。文理別では、文系は「関西」が15年連続でトップ、理系は2022年4月開学（大阪府立大と大阪市立大が統合）の「大阪公立」がトップ。

順位 大学名 志願度 1（1） 関西 14.5 2（3） 大阪公立 12.6 2（2） 近畿 12.6 4（5） 関西学院 9.2 5（4） 同志社 8.6 6（7） 大阪 8.4 6（6） 神戸 8.4 8（8） 立命館 7.8 9（12） 甲南 5.1 10（9） 龍谷 4.8

出所 : リクルート進学総研「進学ブランド力調査2023」（ハイライトは国公立）

エリア別の国公立・私立別の進学志向を見ると、関東は3エリアの中で最も私立志向が高く56.1%。東海は3エリアの中で国公立志向が46.2%で私立志向を上回った。ただ、国公立志向が前年より11.1%低下。関西は2017-18年は国公立が上回っていたが、19年から5年連続で私立優勢。

バナー写真：PIXTA