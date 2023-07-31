リクルートが2008年から実施している大学ブランド力調査、関東圏のトップ3は「早稲田」「明治」「青山学院」と前年と同じ顔ぶれ。東海圏はトップは「名城」だが、全体的には国公立志向が強い。関西圏は「関西」が16年連続トップと圧倒的な強さを誇る。
リクルートは高校生の大学選びの動向を明らかにするため、高校3年生を対象に2008年から毎年「進学ブランド力調査」を実施している。2023年調査では15万人以上にアンケート調査を送り、1万5000人から有効回答があった。集計の結果、関東エリアの高校生が進学したい大学は、「早稲田」が3年連続で1位となった。
関東
「早稲田」が3年連続トップで、「明治」「青山学院」が続いた。文理別のトップ3は、文系が「明治」「早稲田」「 立教」、理系は「東京理科」「早稲田」「千葉/明治」の順。トップ10圏内に入った国公立はなかった。20位までには11位「千葉」、13位「筑波」、16位「東京都立」、17位「横浜国立」の4校が入った。
|順位
|大学名
|志願度
|1（1）
|早稲田
|9.2
|2（2）
|明治
|8.9
|3（3）
|青山学院
|7.3
|4（6）
|中央
|6.7
|4（4）
|立教
|6.7
|6（8）
|法政
|6.1
|7（7）
|日本
|5.6
|8（5）
|慶応義塾
|5.1
|9（11）
|東洋
|5.0
|10（12）
|東京理科
|4.6
出所 : リクルート進学総研「進学ブランド力調査2023」 （ハイライトは国公立）
東海
「名城」「名古屋」は7年連続でトップ2を守る。3位の「南山」は、文理別では3年連続で文系トップ。理系は2年ぶりに「名城」がトップに返り咲いた。
|順位
|大学名
|志願度
|1（1）
|名城
|11.7
|2（2）
|名古屋
|7.8
|3（3）
|南山
|7.7
|4（4）
|中京
|7.2
|5（14）
|愛知
|6.2
|6（10）
|中部
|5.3
|7（5）
|名古屋市立
|5.2
|8（6）
|静岡
|4.9
|9（9）
|愛知学院
|4.7
|9（15）
|愛知淑徳
|4.7
|9（8）
|三重
|4.7
出所 : リクルート進学総研「進学ブランド力調査2023」（ハイライトは国公立）
関西
「関西」が調査開始以来16年連続1位で圧倒的な強さ。特に女子からの支持が高く、16年連続で「関西」。文理別では、文系は「関西」が15年連続でトップ、理系は2022年4月開学（大阪府立大と大阪市立大が統合）の「大阪公立」がトップ。
|順位
|大学名
|志願度
|1（1）
|関西
|14.5
|2（3）
|大阪公立
|12.6
|2（2）
|近畿
|12.6
|4（5）
|関西学院
|9.2
|5（4）
|同志社
|8.6
|6（7）
|大阪
|8.4
|6（6）
|神戸
|8.4
|8（8）
|立命館
|7.8
|9（12）
|甲南
|5.1
|10（9）
|龍谷
|4.8
出所 : リクルート進学総研「進学ブランド力調査2023」（ハイライトは国公立）
エリア別の国公立・私立別の進学志向を見ると、関東は3エリアの中で最も私立志向が高く56.1%。東海は3エリアの中で国公立志向が46.2%で私立志向を上回った。ただ、国公立志向が前年より11.1%低下。関西は2017-18年は国公立が上回っていたが、19年から5年連続で私立優勢。
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