お盆休み。仕事から解放されて、実家に帰って家族や学生時代の友人とのんびり過ごそうと思っていたのに…そこには別のストレスが待ち受けていた！？

国内最大の婚活パーティーポータルサイト『オミカレ』を運営するオミカレ（東京都杉並区）が、7月末～8月初旬にかけて同社会員を対象にウェブアンケートを実施、1170人から回答を得た。

「帰省先で結婚について聞かれることがある」と回答したのは、女性41.6％、男性47.5％。

「ある」と回答した人に、「主に誰に聞かれるか」を聞いたところ、男女ともに「母親」が断トツのトップ。特に、男性は50.5％と過半数。女性は「父親」よりも、「祖父母」「叔父叔母」の割合が高い。

子どもの幸せを願う親心故とはいえ、実家に帰るたびに「結婚しないの？」と聞かれるのをユウウツに思っている人も少なくない。女性は88.1％、男性は76.0％が「プレッシャーを感じることがある」と回答した。

親や親戚に言われていやだと思ったことを聞いたところ、男女ともに「結婚している家族や友人と比べられること」がトップ。2位以下は男女で順位の違いはあるものの、「子どもは早いうちがいいよ」「〇〇さんは結婚したらしいよ」などが上位に入った。

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